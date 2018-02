ARTIK SAYMASAK...ZİRA BEREKETİ KAÇMASIN...

Bülent Ertekin

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye’nin Afrin kentinin PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırılması amacıyla geçen 20 Ocak’ta, 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 30’uncu güne girildi. Mehmetçiklerimiz adım adım gittiği her yere;

MERHAMET,

ŞEFKAT,

ADALET,

İNSANLIK DERSİNİN İMZASINI ata ata, geçmişte dedelerini haçlı ve tapınak şövalyelerine vurduğu tokadı vura vura AFRİN içlerine inşaallah en kısa zaman da girecek ve o

ZEMİN KAN KIRMIZI

AY YILDIZI AK

MÜBAREK BAYRAĞI,

bayrağımızı,göklere değil; başta her türlü yalan, dolan, hile, şarlatanlıklar ile

BİZİMLE DALGA GEÇMEYE ÇALIŞAN

ABD ve onun SUÇ ORTAKLARI;

YANDAŞ ve YOLDAŞLARININ

TAM DA BÖĞRÜNE SAPLAYACAKTIR. İNŞAALLAH...



Harekatın başladığı ilk günden bu zamana kadar geçen günler içerisinde öldürülen terörist sayısı TSK yetkili organları tarafından hergün kamuoyu ile paylaşılmaktadır.



Bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarıyla 19, toplamda ise 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.





24/01/2017 gününden itibaren bazı günlerin öldürülen terörist sayılarına gelin şöyle bir bakalım mı?



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi..



30/01/2018



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. .



03/02/2018



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.



08/02/2018



Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 8 Şubat 2018 tarihinde 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir



11/02/2018



Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



15/02/201



bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bugün itibari ile öldürülen

HAİN SAYISI 1.614





Benim TSK ve yetkililerden istediğim iki şey var.



Birincisi; SİHA silahlı hava araçlarının bu geberisice hainlerin inlerinde nasıl BOOOOOM!!! diye patlatılarak imha edilişinin görüntüleri.



İkincisi ve benim için çok önemli olan

HER GÜN ÖLDÜRÜLEN

BU HAİNLERİN SAYISINI

LÜTFEN PAYLAŞMAYIN...

Niye mi?

Bizim oraların güzel bir sözü vardır.

Gerçi dini hükmü nedir bilmiyorum. Bilen varsa lütfen bizi de bilgilendirirse çok ama çoooook memnun olurum. İnternete girdiğimde ise Avrupa'nın bazı yörelerinde uzun süre saymanın uğursuzluk getireceği kanaati kabul görmüştür der matematikçi John d. Barrow. Tabiii bunun da doğruluğunu bilmiyorum.



Derler ki,



BEREKETİ KAÇMASIN.



LÜTFEN hergün öldürülen hainlerin sayısını paylaşarak bu leşlerin bereketini kaçırmayın.

Biz dua ediyoruz.



BEREKETLİ OLSUN!!!

DAİM OLSUN!!!



Sizde saymayın.

Saymayın ki

BEREKETLİ OLSUN.

BEREKETİ KAÇMASIN

HAYDİ HAYIRLISI ...



Selam ve dua ile..