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Asayiş Faaliyetleri

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Asayiş Faaliyetleri
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 08.00'den 08 Şubat 2018 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak..

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 08.00'den 08 Şubat 2018 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda;

GBT sorgusu yapılan 165.170 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1.684’ü yakalanmış; hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb. suçlardan 274 şahıs tutuklanmıştır.

42.316 oto kontrol edilmiş, çalıntı olan 55 araç bulunmuştur.

2 motosiklete, 74 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır. 

1.066 şahsa idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca uygulamalarda;

•5 adet ruhsatlı tabanca,

•104 adet ruhsatsız tabanca,

•2 adet belgeli pompalı tüfek,

•33 adet belgesiz tüfek,

•63 adet kurusıkı silah,

•15 adet kesici ve delici alet,

•1.500 adet değişik çapta fişek,

•4.221 gram uyuşturucu madde,

•1.030 adet uyuşturucu hap,

•17.796 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

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