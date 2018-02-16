Asayiş Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 08.00'den 08 Şubat 2018 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda;