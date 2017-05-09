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Aşık Veysel “Uzun İnce Bir Yol Bir Aşık Veysel Felsefesi” etkinliğinde türküleriyle anıldı

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Aşık Veysel “Uzun İnce Bir Yol Bir Aşık Veysel Felsefesi” etkinliğinde türküleriyle anıldı
Anadolu’nun kavruk yüzü, toprağı, rüzgarı, sevinci, direnci ve aşkının saflığını dile getiren büyük ozan Aşık Veysel “Uzun İnce Bir Yol Bir Aşık Veysel Felsefesi” etkinliği ile anıldı.

Türkiye’nin özgün kültür mirası, büyük ozan Aşık Veysel “Uzun İnce Bir Yol Bir Aşık Veysel Felsefesi” etkinliğinde türküleriyle anıldı. Anadolu’nun kavruk yüzü, toprağı, rüzgarı, sevinci, direnci ve aşkının saflığını dile getiren büyük ozan Aşık Veysel adına düzenlenen anma programı; Çankaya Belediyesi, Aşık Veysel Kültür Derneği, Kültür Bakanlığı, Unesco Türkiye Milli Komisyonu ortaklığında düzenlendi.

Etkinliğe Aşık Veysel’in kızları Menekşe Sözer ve Zekine Şatıroğlu’nun yanı sıra CHP milletvekilleri Ali Akyıldız, Kadim Durmaz, Necati Yılmaz, Murat Emir, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Çankaya Belediyesi Başkanvekili Bülent Ateşoğulları, UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz katıldı.

Şef Kartal Akıncı yönetimindeki Aşık Veysel Oda Orkestrası’na bağlamada büyük ustalar İhsan Öztürk ve Cengiz Özkan eşlik etti. Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin ve Bariton Serkan Kocadere, Aşık Veysel’in her biri ayrı bir felsefeyi barındıran türküleri seslendirdi.

Şinasi Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, ressam Funda İyce Tuncel de “Renklerin İçindeki Işık; Aşık Veysel” sergisiyle yer aldı. Katılımın yoğun olduğu  tören sanatçılara çiçek takdimiyle son buldu.

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