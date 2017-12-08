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ASİLGENÇ Dernek Başkanı Erdal Kiraz ve yönetim heyeti Başkan Akgül’ü makamında ziyaret etti

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ASİLGENÇ Dernek Başkanı Erdal Kiraz ve yönetim heyeti Başkan Akgül’ü makamında ziyaret etti
ASİLGENÇ Dernek Başkanı Erdal Kiraz ve yönetim heyeti Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Kiraz, paydaş dernek olarak Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen 6’ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması hakkında Akgül’e bilgi verdi. Kiraz, Yarışmanın bu yıl 11 ayrı kategoride düzenleneceğini ve yarışmanın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde 7'den 70'e herkese duyurmak için çeşitli etkinlik ve programlar düzenlediklerini söyledi.

Gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmalı

Okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak adına önemli bir yarışma olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Halkımızın özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasına destek olan yarışmanın destekçisiyiz” dedi.

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