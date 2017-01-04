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AŞK

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Akın Sivri

Herşey üç harf bir kelimede gizli ‘’AŞK’’söylerken ne kadar kolay geliyor oysa ulaşması……

Herkesin anlamakta zorluk çektiği ,Atomu parçalamanın daha kolay olduğu,ne kadar kurcalarsan küpün içindeki çıkmaz yol gibi iki kişinin karşılıklı anlatılmaz yaşanır dediği duygu birikintisi. Aşk su gibi,kiminde deniz,kiminde göl,kiminde su birikintisi  bende ise hep tusunamiydi her seferinde bir deprem içimdeki engin denizi coşturup, hırçın dalgalara karşı yüzerken ,kurduğum hayal dünyamı mahvettiğinde anladım,aşkın yıkım gücünü…tuhaf durum bendeki tek taraflı olunca AŞK olmadı.Sanki senin olmayan bir şeyi elde etme çabasıydı. Her seferinde yakınlaştığımı zannettiğimde hep olmadı.Benden kaynaklıydı geçte olsa anladım. Çünkü zor değildim ,kolaydım.Hep bendim başkası olamadım ,değişmedi doğru duruşum elde edilebilen kolay lokmaydım,bedavaydım,değersizdim çünkü insandım .Empatiyle hareket  ederdim.Bana yapılmasını istemediğimi yapmazdım başkasına nelerden nasıl mutlu olunuru kendime sorar ondan sonra  ona yapardım.Karşımdakinin aklını okurcasına o istemeden düşünür yapardım.yanlış seçimmiş yalnız kaldığımda anladım,hep olsuzlarla yaşadım olmayınca olmuyordu artık zorla güzellik olmaz dedim.Üçkağıtçı olmalıydım,yalancı,kişiliksiz sadece yakışıklı veya zengin olmalıydım.

Para ve karizmaya değer veren çoğunluğun içinde cahil olmalıydım,sorgulamayı kesip akışına bırakmalıydım.Ben kimdim,neydim,ne olmalıydım artık biliyorum sadece olması gereken biriydim. Benim baktığım pencerede karamsar bir tablonun tuvale yansımış fırça darbeleri gözüküyordu. Sanatı sanatçısı belli olmayan sanat eseriydim.

En güzel portrede yalnızlıktı…………

 

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