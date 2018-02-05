Ankaralı sanatseverlerin merakla beklediği Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan AŞK İKSİRİ; Opera Sahnesi’nde 7 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Yazıldığından bu yana sayısız yorumla sahnelenen ve komik opera türünün en iyi örneklerinden sayılan GaetanoDonizetti’ye ait olan Aşk İksiri ; ilk kez 1832 yılında Milano’da seyirci karşısına çıkmış bir eser.

Bir zengin kız fakir oğlan hikayesi olan Aşk İksiri; Figen Ayhan Karakelle yorumuyla günümüze yakın bir zamanda, bir plaza ofisinde geçiyor.

Karakelle; “İtalyan Halk Tiyatrosu Commediadell’arte’nin sıkça işlediği sınıfsal temelli bir aşk hikayesinianlatan operayı, bu sınıfsal çerçeveye dayalı dramaturjik yapısını koruyarak 21. yüzyılda bu hikayenin hala bir karşılığı olduğundan hareketle sahnelemeyi bu yaklaşım üzerine inşa ettim. Herkesin daha fazlasını istediği bir dünyada ancak gerçek ve saf olanın arzuladığına ulaşabileceğinin hikayesi…. Köyde geçen romantik bir hikaye ‘izleme’ illüzyonunu, benzeri bir ofisten çıkıp gelen seyircinin karşısında bir ayna efekti oluşturarak ortadan kaldırmak, kendi yaşantısına paralel eylem yapısı ve görsel bir zemin hazırlayarak, seyirciye eserin özetine dair kısa bir yol göstermek hedefimiz.” diyerek belirtiyor esere dair düşüncelerini.

AlessandroCedrone’nin orkestra şefliğini yaptığı eserde, dekor Özgür Usta, kostüm Gazal Erten, koro şefi GiampaoloVessella, ışık Fuat Gök imzası taşıyor.

Tarih:7 Şubat2018/ Çarşamba

Saat:20.00

Yer:Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus - Ankara)

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801