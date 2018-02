ASKİ Genel Müdürlüğü, Akıllı Yönetim Sistemleri Merkezi sayesinde Başkent’in şebeke suyunu yakın takibe alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarını aktif kullanarak en üst seviyede verimlilik sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. ASKİ bünyesinde kurulan Akıllı Yönetim Sistemleri Şubesi, içme suyunun kaynaktan arıtma tesisine kadar izlediği tüm yolu an be an izleyecek. Başkent’in şebeke suyunu yakın takibe alacak olan merkez sayesinde arızalara anında müdahale edilecek. Akıllı Yönetim Sistemleri Merkezi’nde incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Bundan sonra alt yapı sorunlarını nokta atışı ile tespit ederek hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlayacağız” dedi.