ASKİ Genel Müdürlüğü, Akıllı Yönetim Sistemleri Merkezi sayesinde Başkent’in şebeke suyunu yakın takibe alacak

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. CUMALİ KINACI, HIZLI MÜDAHALE VE HIZLI ÇÖZÜM İÇİN AKILLI YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞUBESİ’Nİ DEVREYE SOKTUKLARINI AÇIKLADI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarını aktif kullanarak en üst seviyede verimlilik sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. ASKİ bünyesinde kurulan Akıllı Yönetim Sistemleri Şubesi, içme suyunun kaynaktan arıtma tesisine kadar izlediği tüm yolu an be an izleyecek. Başkent’in şebeke suyunu yakın takibe alacak olan merkez sayesinde arızalara anında müdahale edilecek. Akıllı Yönetim Sistemleri Merkezi’nde incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Bundan sonra alt yapı sorunlarını nokta atışı ile tespit ederek hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlayacağız” dedi.

KAYIP-KAÇAK DA KONTROL ALTINDA

Modern teknoloji sistemiyle donatılan ve şebeke haritasının yer aldığı ASKİ Akıllı Yönetim Sistemleri Şubesi, kaynaktan musluğa, evden arıtma tesisine kadar Ankara suyunu yakın takibe alacak.

Merkez sayesinde kayıp-kaçakları da önlemeyi amaçladıklarının altını çizen ASKİ Genel Müdürü Kınacı, “Su kaynaklarının üretimi ve optimizasyonu, optimum kullanımı ile mevcut su kaynaklarından ne kadar su üretebileceğimizin takibini daha kolay yapacağız. Akıllı yönetim sistemi ile yüzde 36 olan kayıp kaçak oranını 2019’da yüzde 25’e çekmeyi planlıyoruz. Şuan Ankara’nın su ihtiyacını 7 barajla karşılıyoruz. Barajların doluluk oranlarını bu sistemle takip etmek daha kolay olacak. Böylece hangi barajdan ne kadar su çekebileceğimizi de görmüş olacağız. Şebekelerin izlenmesi, şebekelerde basınç hızı başta olmak üzere herhangi bir arıza meydana geldiğinde onların nerede yaşandığını da kolayca tespit edebileceğiz. Su kesintileri noktasında da takibimiz kolaylaşacak. Vanaların durumları anlık görülebilecek. Arıza durumlarında anında müdahale mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

AKILLI SİSTEM

Tüm verilerin tek bir alt yapı üzerinden yönetileceği merkezde; cadde ya da bir sokakta bulunan boruların yerleri dahil coğrafi katmandaki derinlikleri ve çaplarını gösteren coğrafi bilgi sistemi de görülebilecek. Bu sayede alt yapı sorunlarının giderilmesi çalışmaları sırasında bir başka sistemin zarar görmesi de engellenmiş olacak. Örneğin; su borularındaki arızalar giderilirken, doğalgaz borusunun zarar görmesinin önüne geçilecek.

Sistemin en önemli faydalarından biri de müşteri hizmetleri memnuniyeti noktasında yaşanacak. Uzaktan sayaç okuma sisteminin devreye girmesiyle, Akıllı Su Kartı uygulamasına geçiş hızlanacak. Akıllı vezne uygulaması ile fatura ödeme kolaylığı da hayata geçecek. Vatandaş ister cep telefonu ile ister elektronik ortamda ödeme yapabilecek.

İşletmelere merkezden detaylı yönetim ve denetim kabiliyeti kazandıracak Akıllı Yönetim Sistemleri sayesinde, ilgili kamu kuruluşları, özel hizmet sektörü ve bankalarla koordinasyon sağlanarak, su işletimi ve yatırım maliyetleri asgari seviyeye çekilecek.

TÜM SENARYOLAR GÖRÜLECEK

Akıllı Yönetim Sistemi çeşitli senaryoların sonuçlarının görülmesine de imkan sağlayacak. Su basıncının yükselmesi ya da düşürülmesi durumlarında ortaya çıkacak tablo, sistem sayesinde önceden görülebilecek ve bu da analiz yapılmasını kolaylaştıracak.

Kent suyunu doğru araçlarla kontrol altında tutmaya çalıştıklarını belirten Kınacı, “Basıncı 60’dan 80’e yükseltirsek nasıl bir değişim olur? Şebekenin değişik noktalarında nasıl bir değişimle karşılaşırız bunu artık tahmin edebileceğiz. Basıncı diyelim ki 30’a düşürdük bu takdirde nerelere su çıkacak, nerelere su çıkmayacak bunları görmemiz mümkün olabilecek” diye konuştu.

SCADA SİSTEMİ YENİLENECEK

ASKİ’nin 20 yılı aşkın süredir kullandığı SCADA Sistemi de (Denetleyici, kontrol ve veri toplama sistemi) akıllı yönetim sistemleri çerçevesinde yenilenecek.

Ankara’da 55 pompa istasyonu, 93 su deposu, 95 ölçüm noktası başta olmak üzere Kesik Köprü hattında da 10 su deposu, 5 pompa istasyonu ve 53 adet ölçüm noktası bulunuyor. Akıllı Sistem sayesinde bu noktalardaki basınç, debi ve elektriksel değerler, su baskın alarm bilgisi, vana ve pompa durumu, arıza bilgilerinin toplandığı veri sistemi de güncellenmiş olacak.

Su kaynaklarından, iletim hatlarından, depolardan, arıtma tesislerinden şebekelere, atık su şebekelerindeki değişimleri, kanalizasyon boruları ile atık su arıtma tesislerindeki işletme şartlarının aynı anda izlenebileceği Merkezde, pompa ne zaman işletmeye başlayacak ne zaman devre dışı kalacak tüm bunlar kontrol edilebilecek.