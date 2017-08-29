ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA’NIN ÇEŞİTLİ YERLERİNE KONUMLANDIRDIĞI SUMATİKLERLE ABONELERİNE FATURA ÖDEME İMKANI DA SAĞLIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentin çeşitli yerlerine konumlandırdığı Sumatiklerle, abonelerine fatura ödeme imkânı da sağlıyor.

Ankaralılara daha iyi hizmet vermek amacıyla teknolojinin imkanlarını aboneleriyle buluşturan ASKİ , Ankara’da AVM, meydan, metro gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara sumatikler yerleştiriyor.

Su aboneleri nin, 7/24 nakit ve kredi kartı ile kartlı sayaçlar için su yükleme işlemleri kolay bir şekilde yapabildiği Sumatik lerde, aboneler artık su faturaları nın nakit olarak tahsilatını da yapılabiliyor. Bu işlemler sırasında para üstü verebilen sumatikler sayesinde aboneler hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde hizmet alabiliyor.

Bu kapsamda, kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen 10 adet fatura ödeme sumatiklerin bulunduğu adresleri şöyle:

-ASKİ Genel Müdürlük; Kazim Karabekir Cad. ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Binası, Ulus (2 Adet),

-Altındağ ASKİ Bölge Taşdelen Cad. No:53 – Altındağ,

-Çankaya ASKİ Bölge Yıldızevler 1. Cad. Ziraat Blokları yanı – Çankaya,

-Sincan ASKİ Bölge Ankara Yenikent Yolu Ayaş Cad. Kavsağı No:61 - Sincan (2 tane),

-Etimesgut ASKİ Bölge 30 Ağustos Mah. 188 Sokak – Etimesgut,

-Mamak ASKİ Bölge Otobüs Durağı, Üreğil – Mamak,

-Keçiören ASKİ Bölge Sanatoryum Cad No: 243 – Keçiören,

-Gölbaşı ASKİ Bölge Şafak Mah. Karanfil Cad. No:29 – Gölbaşı.