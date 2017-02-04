ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KIZILAY'IN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA, TÜM PERSONELİYLE DESTEK OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına, tüm personeliyle destek oldu.

ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, kan vermenin hayat demek olduğunu belirterek, "Yaşamın kaynağı olan suyu, vatandaşlara 24 saat kesintisiz temin eden kurumumuzun personeli, insan yaşamının bir diğer kaynağı olan kan için de bağışta bulunarak, hastalara can verdi”dedi.

Acil durumlar dışında da düzenli kan vermenin insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu hekimlerin sürekli dile getirdiğini hatırlatan Tahiroğlu, "Kan vermek, alışkanlık haline gelmelidir. Bu tür uygulamalar daha da genişletilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Kampanyayı düzenleyen Türk Kızılayı'na ve destek olup bu amaca doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.