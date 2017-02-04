  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KIZILAY'IN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA, TÜM PERSONELİYLE DESTEK OLDU

»
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KIZILAY'IN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA, TÜM PERSONELİYLE DESTEK OLDU
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına, tüm personeliyle destek oldu.

ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, kan vermenin hayat demek olduğunu belirterek, "Yaşamın kaynağı olan suyu, vatandaşlara 24 saat kesintisiz temin eden kurumumuzun personeli, insan yaşamının bir diğer kaynağı olan kan için de bağışta bulunarak, hastalara can verdi”dedi.

Acil durumlar dışında da düzenli kan vermenin insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu hekimlerin sürekli dile getirdiğini hatırlatan Tahiroğlu, "Kan vermek, alışkanlık haline gelmelidir. Bu tür uygulamalar daha da genişletilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Kampanyayı düzenleyen Türk Kızılayı'na ve destek olup bu amaca doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • "Giysi Yardım Merkezi"nde ailelerin giysi ihtiyaçları, hiçbir ücret ödemeden tepeden tırnağa karşılanıyor01 Şubat 2017 Çarşamba 11:49
  • HIDIRLIKTEPE-ATIFBEY-İSMETPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ31 Ocak 2017 Salı 12:12
  • BUGSAŞ AŞTİ’de güvenliği tehlikeye düşürecek herhangi bir olaya meydan vermemek için sıkı önlemler aldı30 Ocak 2017 Pazartesi 13:38
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016'DA ANKARA’YA 70 KİLOMETREKARE DAHA YEŞİL ALAN KAZANDIRDI29 Ocak 2017 Pazar 11:36
  • İSTANBUL’DA DÜZENLENEN EMİTT FUARI’NDA YER ALAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR STANDI, HER GÜN BİR BAŞKA ETKİNLİKLE İLGİ ODAĞI OLUYOR28 Ocak 2017 Cumartesi 12:52
  • ANKARA’NIN ŞEBEKE SUYU, YİNE TERTEMİZ ÇIKTI28 Ocak 2017 Cumartesi 11:18
  • Halk Ekmek Fabrikası 4 bin 300 metrekarelik alana kurulan yeni binada hem ürün satışı yapılacak hem de idari birimleri yer alaca27 Ocak 2017 Cuma 11:47
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl da 158 bin aileye yaldım elini uzattı27 Ocak 2017 Cuma 11:12
  • Nisan ayında yapılacak referandumda “Evet" demek için 12 gerekçe26 Ocak 2017 Perşembe 15:21
  • “TÜKETİCİ HAKLARI” BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA ÖĞRENCİLER ARASINDA KARİKATÜR YARIŞMASI DÜZENLENECEK26 Ocak 2017 Perşembe 11:58
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim