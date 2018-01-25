ASKİ GENEL MÜDÜRÜ PROF.DR. CUMALİ KINACI, ASKİ’NİN 2017 YILI’NDA 228 BİNE YAKIN KANALİZASYON HATTI İLE 28 İÇME SUYU DEPOSU İNŞAA ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

ASKİ BAŞKENT’TE GEÇEN YIL 526 MİLYON 151 BİN 980 TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ’nin (ASKİ), 2017 yılı içinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkent’in içme suyu ihtiyacını karşılayan ASKİ, geçtiğimiz yıl 526 milyon 151 bin 980 TL tutarında yatırımı Ankara’ya kazandırdı.

İÇME SUYU HATTI 1 MİLYON METRENİN ÜZERİNDE

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda ASKİ ’nin 2017 yılı içerisinde 1 milyon 23 bin 425 metre içme suyu hattı döşediğini belirten Genel Müdür Kınacı, ayrıca 227 bin 907 metre kanalizasyon ve 53 bin 981 metre yağmur suyu borusu hattı döşendiğini söyledi.

İÇME SUYU DEPOLARI ARTIYOR