ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent’in su havzaları ve barajlarında incelemelerde bulundu

“ANKARA’NIN SUYU SAĞLIKLI VE İÇİLEBİLİR KALİTEDE”“BARAJLARIMIZDAKİ DOLULUK ORANI ŞU ANDA YÜZDE 22 SEVİYELERİNDE. KISA VE UZUN VADEDE İSE SU SIKINTISI BEKLEMİYORUZ”“VATANDAŞLARIMIZ SU KONUSUNDA İSRAF YAPMADAN TASARRUFA YÖNELMELİ”

Başkent’in su kaynakları ve kente su sağlayan sistemin işleyişini daha yakından takip etmek ve kaçak su kullanımının önüne geçmek için ASKİ bünyesinde “Akıllı Yönetim Sistemleri Merkezi”ni kuran Kınacı, barajlar ve isale hatlarını gezerek sahada da incelemeler yaptı.

ANKARA’DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 22

Çubuk 2, Kavşakkaya, Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarında incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Kınacı, uzmanlardan barajlardaki doluluk oranı konusunda ayrıntılı bilgi aldı.

Su kaynaklarının yönetimini, pompalarla suyun barajlara aktarılma sürecini ve yer altı su kaynakları ile mevcut kuyuları yerinde inceleyen Kınacı, Ankara’da mevcut barajların doluluk oranının yüzde 22 seviyelerinde olduğunu belirterek, “Başkent’e su sağlayan 7 barajımız var. Toplam kapasitesi 1 milyar 586 milyon 513 bin metreküp. Ankaramıza su sağlayan barajlarımızda şu anda 345 milyon 490 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı yüzde 22’ler seviyesinde” ifadelerini kullandı.

“BAŞKENT’TE SU SIKINTISI YOK”

Suyun yetersiz olduğu zamanlarda Kızılırmak’tan su takviyesi yapıldığını ancak DSİ tarafından yapımı süren ve yıl sonunda tamamlanması hedeflenen Gerede Projesi’nin devreye girmesiyle de su sorununun ortadan kalkacağını dile getiren ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Ankara’da kısa ve uzun vadede su sıkıntısı beklemiyoruz” açıklamasını yaptı.

“SUDA İSRAF YAPMAYIN, TASARRUFA YÖNELİN”

Ankara’da yapılan yatırımlar ve devreye sokulan projeler sonrasında su kullanımının daha verimli hale gelmeye başladığına dikkat çeken Kınacı, bunun memnuniyet verici olduğunun altını çizdi ancak vatandaşlara su kullanımında tasarrufa gitmeleri çağrısında bulundu. Kınacı, “Vatandaşlarımız suyun değerini bilmeli. Ülke genelinde yaşanacak bir kuraklık sonucu tüm yatırımlar ve projeler devre dışı kalabilir. Bu olasılık göz ardı edilmemeli. Biz suyu en verimli ve sağlıklı biçimde Ankaralıların musluklarına taşıma gayreti içerisindeyiz. Eğer yağmur yağmazsa yapabilecek bir şeyimiz yok. Vatandaşlarımızdan gelecek nesillere su kaynaklarımızı sağlıklı bir şekilde miras bırakabilmek için su israfından kaçınmalarını ve su tasarrufu yapmayı asla ihmal etmemelerini istiyoruz”dedi.

HES’LER İLE ELEKTRİK ENERJİSİ

ASKİ Genel Müdürü Kınacı, akan suların barajlara yönlendirildiği özellikle de su debilerinin yüksek olduğu noktalarda kurulan ve yapımı devam eden Hidroelektrik Santrallerini (HES) de ziyaret ederek çalışma kapasiteleri ve verimlilikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Su kaynaklarını kullanırken akan suyun oluşturduğu enerji potansiyelinden yaralanılmasının ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Kınacı, “Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek verimliliği en üst seviyeye ulaştırmak için sürekli arayış içindeyiz. Projelendirdiğimiz hidroelektrik santrallerle, ürettiğimiz elektriği ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“ANKARA’NIN SUYU SAĞLIKLI VE İÇİLEBİLİR KALİTEDE”

Barajlardaki incelemenin ardından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne giden Kınacı, arıtma tesislerinin çıkışından ve belirlenen birçok farklı noktadan alınan su numunelerinin tahlil edildiğini söyledi.

Bu tahliller sonucunda da ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen içme suyunun kalitesinin Türk ve dünya standartlarına uygun olduğunun sürekli tespit edildiğini belirten Kınacı, “Tüm abonelerimiz musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilir çünkü Ankaramızın suyu sağlıklı ve içilebilir kalitededir” dedi.

Ankara'ya su sağlayan tüm barajlardan, barajları besleyen tüm derelerden ve baraj gölünden alınan numunelerin, akredite ASKİ laboratuarlarında incelenerek su kalitesinin kontrol altında tutulduğunu hatırlatan Kınacı, “Ankara’nın suyu sağlık yönünden hiçbir risk taşımıyor. Kızılırmak’tan zaman zaman destek olarak sağladığımız su, farklı bir lezzet oluşturması dışında sağlık açısından hiçbir sorun teşkil etmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu da Ankara genelinde bin 238 noktadan düzenli numuneler alarak suyun standartlara uygunluğunu kontrol ediyor. Analiz sonuçları günlük olarak www.aski.gov.tr web sitesinde yayınlanıyor.