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ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, kanalizasyonlara yabancı madde atılmaması konusunda vatandaşları uyardı

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ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, kanalizasyonlara yabancı madde atılmaması konusunda vatandaşları uyardı
ASKİ GENEL MÜDÜRÜ CUMALİ KINACI, BAŞKENT’İN ATIK SU VE YAĞMUR SULARININ TOPLANDIĞI KANALİZASYON HATLARI İLE DERE YATAKLARININ ÇÖPLÜK GİBİ KULLANILMASI SONUCU TIKANDIĞINI SÖYLEDİ.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, atık ve yağmursuyu hatlarıyla, dere yataklarının bazı vatandaşlarca çöplük gibi kullanıldığını belirterek, kanalizasyon hatlarının atılan eşyalar nedeniyle tıkandığını ve bunun da taşkınlara yol açtığı uyarısında bulundu. ASKİ’nin periyodik olarak atık su kanalları(kanalizasyon), mazgallar ve derelerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten ASKİ Genel Müdürü Kınacı, bu hatlardan koltuktan sandalyeye, yangın tüpünden beton bloklara kadar birçok eşya ve cismin çıkarıldığını söyledi.
 
TAŞKIN RİSKİNİ YÜKSELTİYOR

ASKİ ekiplerinin atılan eşya ve cisimleri zorlukla çıkardığını ve olası taşkınları önlemeye çalıştıklarını vurgulayan Kınacı, “Doğal afetler gibi olağanüstü durumların dışında meydana gelen kanal taşkınlarına en çok vatandaşların sorumsuzca ellerine geçen her çeşit maddeyi atık su kanalları, mazgallar ve dere yataklarına atmasından kaynaklanıyor” dedi. 
      
PERİYODİK TEMİZLİK

Kanalizasyonlardaki tıkanıkları açmak, kötü koku yayılmasını önlemek, su borularından kaçakları belirleyip onarmak, kanalizasyon boru iç çeperlerini görüntülemek, gerektiğinde kaplama yapıp akışkanlığı artırmak, kirli suyun sızmasını önlemek amacıyla ASKİ ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

İnsan sağlığını göz önünde bulundurarak, hat temizliği ve rehabilitasyon çalışmalarına özen gösterdiklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Kınacı, “2017 yılında bin 700 kilometre atık su-yağmur suyu hattı temizlendi. Ekiplerimiz geçen yıl boyunca 58 bin adet atık su ve yağmur suyu bacasının bakımı ile bağlantı hatları dahil toplam 73 bin adet ızgaranın da temizliğini yaptı” ifadelerini kullandı.
 
SU BASKINLARI İLE MÜCADELE

ASKİ ekiplerinin rutin bakım çalışmalarının yanı sıra yüksek debili bölgelere geniş su alma yapıları inşa ederek, su baskınların önüne geçtiklerini ifade eden Kınacı, ASKİ’nin 2017 yılında ayrıca Ankara Çayı ve onu besleyen derelerle birlikte 95 kilometrelik bir alanda temizlik yaparak, dere ve su taşkınlarının önüne geçtiği bilgisini verdi.

“Mazgal ve kanalizasyon hatlarına kesinlikle çöp atmayın” diyen ASKİ Genel Müdürü Kınacı, atılan yabancı maddeler nedeniyle tıkanan atık su kanallarından taşan pis suların sadece pis koku yaymadığını, bunun ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında da bulundu.
 

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