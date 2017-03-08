ASKİ İVEDİK ARITMA TESİSLERİ ÖNÜNDE YAPILAN “U” DÖNÜŞ KÖPRÜSÜ TAMAMLANDI

HURDACILAR SİTESİ KAVŞAĞI’NA YAPILAN “U” DÖNÜŞ KÖPRÜSÜ’NÜN ARDINDAN, ASKİ İVEDİK ARITMA TESİSLERİ ÖNÜNDE YAPILAN “U” DÖNÜŞ KÖPRÜSÜ DE TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğunun yaşandığı ASKİ İvedik Arıtma Tesisleri önüne yapılan “U” dönüş köprüsünün inşaatı tamamlandı. Yetkililer, asfalt çalışmalarının devam ettiği “U” dönüş köprüsünün, kısa süre içinde hizmete açılacağını kaydettiler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Bulvarı ile Çevre Yolu’nun kesiştiği noktada bulunan Hurdacılar Sitesi Kavşağı’nda yapılan “U” dönüşü köprüsünün, trafik akışını büyük ölçüde rahatlattığını hatırlattılar.

Bölge trafiğindeki sıkıntıları çözmek amacıyla Anadolu Bulvarı ASKİ İvedik Arıtma Tesisleri önünde de ikinci “U” dönüşü köprüsü yapımına başlandığını belirten yetkililer, ikinci “U” köprüsünün de trafiğe açılmasıyla birlikte, Yakacık Mahallesi ve Hurdacılar Sitesi’nden çıkan araçların otoyola bağlanacağını, Çevre Yolu Yuva Mahallesi yönünden gelenlerin de Karşıyaka Mezarlığı tarafına dönüşlerinin transit olarak sağlanabileceğini kaydettiler.

Büyükşehir Fen İşleri Dairesi yetkilileri, Çevre Yolu bağlantısında bulunan trafik ışıklarının da iptal edilerek, trafik akışının kesintisiz sağlanacağını ve trafikte oluşan yoğunluğun hissedilir derecede azalacağını söylediler.