ASKİ vatandaşlara su sayaçlarının donarak zarar görebileceği uyarısında bulundu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ, SOĞUK HAVA VE BUZLANMA NEDENİYLE SU SAYAÇLARININ DONMA TEHLİKESİNE KARŞI BAŞKENTLİLERİ UYARDI.

Kış aylarıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi en çok su sayaçları nı etkilemeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri, hava ısısının eksilere düşmesi nedeniyle, vatandaşlara su sayaçlarının donarak zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Abonelerin ve apartman yönetimlerinin önlem almaları gerektiğini vurgulayan yetkililer, korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları ile su borularının donma riski ile karşı karşıya olduğuna dikkat çektiler.

BİLİNMEYEN YANLIŞLAR, YAPILMASI GEREKENLER

Su sayaçları ya da su boruları donan abonelerin sıcak su ve ateşle müdahale etmelerinin yanlış olduğunu belirten ASKİ yetkilileri, bu yöntemlerin su sayaçları nı kullanılamaz hale getirdiğini söylediler.

Su sayaçlarının bulunduğu yerde hava cereyanına karşı korunması gerektiğinin altını çizen yetkililer, sayaçların açık bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş ya da boru kılıfı gibi kaplama malzemelerle kapatılmasının daha doğru olduğunu ifade ettiler.

ALO 153’Ü ARAYIN

Kırık sayaç camlarının vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerektiği uyarısında da bulunan ASKİ yetkilileri, sayaçların bulunduğu yerlerin temiz, aydınlık ve rüzgar almayan yerler olmasına özen gösterilmesini istediler.

Sayaçların donması halinde ise patlayan sayaçlardan akan suyun diğer sayaçların donmasını engellemek için de vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşların vakit kaybetmeden durumu ALO 153’ü arayarak bildirmeleri gerektiğine işaret etti.