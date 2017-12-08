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ASKİ YETKİLİLERİ, SOĞUK HAVA VE BUZLANMA NEDENİYLE SU SAYAÇLARININ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN BAŞKENTLİLERİ UYARDI

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ASKİ YETKİLİLERİ, SOĞUK HAVA VE BUZLANMA NEDENİYLE SU SAYAÇLARININ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN BAŞKENTLİLERİ UYARDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi su sayaçlarında yaşanabilecek donmalara karşı abonelerini uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri, gece ısının eksilere düşmesi nedeniyle, su sayaçlarında yaşanabilecek donmalara karşı abonelerini uyardı.

ASKİ yetkilileri, sıfırın altına düşen havalarda, soğuğa karşı önlem alınmayan su sayaçlarında donma oluşabileceğini, donmaların da su sayaçlarında hasar oluşmasına yol açacağını ifade ederek, donan sayaçlara sıcak su veya ateşle müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Su sayaçlarının bulunduğu yerin hava cereyanına karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılmasını, kırık camların yenilenmesini öneren yetkililer, “Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir” dediler.

 

-ALO 185'İ ARAYIN

Donan sayaçlara, ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiğini belirten yetkililer, bu durumda sayaçların bir daha kullanılamaz hale geldiğine dikkat çektiler. Yetkililer, abonelerden, sayacın donması, patlaması veya su akması durumunda derhal vananın kapatılarak, ASKİ'nin ALO 185 no'lu telefonuna başvurmalarını istediler. Yetkililer, başvurunun ardından, sorunun kısa sürede çözümleneceğini kaydettiler.

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