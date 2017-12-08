ASKİ YETKİLİLERİ, SOĞUK HAVA VE BUZLANMA NEDENİYLE SU SAYAÇLARININ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN BAŞKENTLİLERİ UYARDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi su sayaçlarında yaşanabilecek donmalara karşı abonelerini uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri, gece ısının eksilere düşmesi nedeniyle, su sayaçları nda yaşanabilecek donmalara karşı abonelerini uyardı.

ASKİ yetkilileri, sıfırın altına düşen havalarda, soğuğa karşı önlem alınmayan su sayaçlarında donma oluşabileceğini, donmaların da su sayaçlarında hasar oluşmasına yol açacağını ifade ederek, donan sayaçlara sıcak su veya ateşle müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Su sayaçları nın bulunduğu yerin hava cereyanına karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılmasını, kırık camların yenilenmesini öneren yetkililer, “Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacı nın donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir” dediler.

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