Mustafa Toruntay

İlk kıblemiz ve yeryüzünün ikinci mabedi olan kadim şehrimiz Kudüs ’ü, Siyonist İsrail’in başkenti yapılmasına asla ve kati surette göz yummayacağız.

Kudüs; Müslümanların ilk kıblesi, Peygamberimizin Miraç’a çıktığı yer ve yeryüzünün ikinci mabedidir. Kudüs; kırmızı çizgimiz, hassasiyetimiz, emanetimiz, onurumuz, namusumuz, izzetimizdir. Kadim şehrimiz Kudüs üzerinden yürütülen bu provokasyona asla sessiz kalmayacağız. Aşkımızın başkenti olan Kudüs, Siyonistlerin başkenti olamaz. İslam dünyasının kutsal emaneti, üç dinin uyum içinde yaşadığı kadim şehrimiz Kudüs, yalnız ve kimsesiz değildir.

Türkiye Cumhuriyeti,devleti ve milletiyle ilk kıblesini asla yalnız bırakmaz, Siyonizm’e teslim etmez. Dün Siyonistlere boyun eğmeyerek dik duran ülkemiz, bugün de bu dik duruşu sergileyecek, kendine umut bağlayan kardeşlerini asla yalnız bırakmayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın alınan bu yanlış karar sonrası İslam ülkelerine yaptığı çağrıyı destekliyor ve atılacak her adımda devletimizin yanında, milletimizle omuz omuza olduğumuzun altını çizerek ifade etmek istiyorum. İlk kıblemiz ve yeryüzünün ikinci mabedi olan kadim şehrimiz Kudüs’ü, Siyonist İsrail’in başkenti yapılmasına asla ve kati surette göz yummayacağız.