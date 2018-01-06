AŞTİ’DEKİ ÜCRETSİZ OTOPARKIN SÜRESİ 25 DAKİKADAN 50 DAKİKAYA ÇIKARTILDI

Göreve geldiği ilk günden itibaren Ankaralıların istek ve talepleri ile yakından ilgilenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’dan bir müjde daha.

Ankara'da günde ortalama 150 bin kişiye hizmet veren, bayramlarda ve asker celp dönemlerinde ise bu sayının üç katına çıktığı A ŞTİ’de ücretsiz otoparkın süresi vatandaşlarca şikayet konusu haline gelmişti. Vatandaşlarca 25 dakikalık sürenin yetersizliği gerek sosyal medyadan gerekse ALO 153 hattından Büyükşehir Belediyesi’ne iletiliyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa TUNA, sorunun çözümüne yönelik talimat verdi. Başkan Tuna’nın talimatının ardından AŞTİ ’de 25 dakika olan ücretsiz otopark uygulamasının süresi iki katına çıkartılarak, 50 dakikaya uzatıldı. Böylelikle vatandaş, AŞTİ’ye geldiğinde 180 araç kapasiteli otoparktan 50 dakika boyunca ücretsiz yararlanabilecek. Uygulama AŞTİ’de hayata geçti.