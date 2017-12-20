Astım, Allerjik Astım, Koah, Horlama, Nefes darlığı olanlara kesin tedavi müjdesi...

Oğuz Güler

Size ASTIM veya allerjik Astım konusunda %99 garantili bir tedavi konusunu aktaracağım. KOAH noktasına gelmemiş Astım hastalarına neredeyse tüm dünyada yaygın olarak Himalaya tuz oda tedavisi olgusundan bahsedeceğim. Gerçi 20 seansta KOAH rahatsızlığıda %70 oranında iyileştirilebiliyor, bunu koah hastaları bilmeli. Normal Astı m 8-10 seansta, ileri derecelerde astım olanı ise 15-20 seansta %99 tedavi edilebilmekte. Ülkemizde yeni yeni bilinen ve Himalaya tuzundan yapılan ve 84 mineral içeren odaya ortalama 50 dakika iyonlaştırılan 84 mineral havaya püskürtme yolu ile verilerek vücuda nüfuz ederek hormanal dengeyi normale çeviren bu alternatif tedavi hastalarımıza çok iyi geleceğini hayır duası almak için yazıyorum. Tedavinin başarısı kanısına nereden vardın derseniz araştırma neticemde tedavisi olmayan astım ve ileri düzeyine bilim adamlarının makalelerini okuyunca ve bu tedavinin başarısını bir yakın dostumdan duyduğumdan yazmam gerekirdi. Burada koah'ı koa olarakta yazmalıyım ki yanlış yazılan aramalarda da hastalarımız bu tedaviyi okuyup kaliteli bir hayat sürme hakkı olduğunu bilsinler.

Gelelim işin kısa anlatımına. Tuz mağaraları örnek alınarak inşa edilen Tuz Odalarında verilen tuz terapisi, yetişkinler ve çocuklar için dolaşım sisteminin temizlenmesine, cilt hastalıklarının giderilmesine, soluk alış-verişin düzenlenmesine, kaliteli bir uyku düzeninin sağlanmasına ve genel sağlık düzeninin iyileştirilmesine yardımcı olarak kullanılan doğal bir tedavi yöntemidir. Hiçbir yan etkisi bulunmayan bu yöntemin, aşağıdaki semptomların tedavisinde çok yaygın bir kullanımı vardır. (Bu konudaki akademik çalışmalara web sitemizden ulaşabilirsiniz.)

Astım, Alerji, astım, KOAH, Horlama, Nefes Darlığı, Sinüzit, Bronşit, Soğuk Algınlığı, Sinüs enfeksiyonları, Stres, Egzama, Sedef, Kulak iltihabları, Saman Nezlesi, İç Burun İltihabı, ve Grip doğru tuz odalarının tedavi ettiği olgulardır.

Ankara ve İstanbul'da ki firma, Litvanya/Vilniüs'de konuşlu bulunan ve tuz odaları için özel üretilen "Halo Jeneratör" ve Tuz odaları İnşası konularında başta Avrupa olmak Amerika, Kanada, Avusturalya gibi birçok ülkede bu işin öncülüğünü yapan HALOMED firmasının Türkiye ve Bölge Ülkeleri temsilciliğini yürütmektedir.

Tuz odaları konusunda ülkemiz genelinde farkındalığı artırmak amacıyla İstanbul'da konuşlu Define Firmasının önderliğinde ve Halomed Firması uzmanları nezaretinde Ankara/ Çankaya'da 2015 yılında Avrupa standartlarında dizayn edilen Himalium Tuz Odası, yaklaşık 3 yıldır Ankaralılara hizmet vermektedir. Tuz odasında, yaklaşık 20-50 dakika süren seanslar ile soluyacağınız iyonize haldeki doğal Himalaya Tuzu, anti bakteriyel olması, cildi tahriş etmemesi ve parlatması, yapısının mantar ve virüslerin oluşumuna ve yerleşmesine izin vermemesi sebebiyle yukarıda belirtilen rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan önemli bir tamamlayıcı yöntemdir.

Hiçbir yan etkisi bulunmayan ve özellikle son yıllarda dünya genelinde özellikle solunum ve cilt problemleri bulunan faydalanıcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılan Tuz Terapisi ilk aşamada 10 gün üst üste ve her seans 50 dakika olmak üzere 10 seans olarak uygulanmakta ve ücreti de komik düzeyde olup, sonrasında faydalanıcının geri bildirimleri çerçevesinde belli aralıklarla tekrar edilmektedir. Son yıllarda bazı Avrupa ülkelerinde kreşlerde tuz odası bir gereklilik olarak yasal düzenlemelere girmiş ve her çocuk haftada en az 1 defa bu odalarda 20 dakika kadar bulundurularak 84 mineralden oluşan Himalaya tuzu çocukların erkenden vücutlarının direncini arttırmak istenmekte. Temas ve solunum yoluyla vücut ile tanıştırılarak tedavi edici özelliği ile bu uygulama Ankarada Nenehatun caddesi No.31/4 Çankaya'da Burhanettin Cihangiroğlu (0532.795.79.58) size ticari kaygılar dışında gönül dostu olarak yardımcı olduğunu algılayacaksınız. Bu yazıda benim gayem 3-5 minerali içeren çakma tuz odaları yerine 84 minerali içeren ve bilimsel formatta olarak hastalarımıza katkı olsun diye bu yazıyı okumanızı sağlamalıydım. Hepin ize şimdiden geçmiş olsun, bana hayır duanızı esirgemeyin.