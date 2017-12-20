Astım, Allerjik Astım, Koah, Horlama, Nefes darlığına etkili bir tamamlayıcı tedavi müjdesi

Oğuz Güler

Size ASTIM, allerjik Astım ve bazı cilt rahatsızlıklarının tedavisinde neredeyse tüm dünyada yaygın olarak kullanılan tuz odalarından bahsedeceğim. Ülkemizde yeni yeni bilinen ve içeriğinde insan vücudunun normal şartlarda zaten alması gereken 84 minerali barındıran orijinal Himalaya kaya tuzundan dizayn edilen ve özel bir jeneratör marifetiyle iyonize edilmiş tuz püskürtülen tuz odalarında yaklaşık 20-50 dakika (yetişkin ve çocuklara uygulanan seans süresi farklılık göstermektedir) vücuda nefes ve cilt yoluyla nüfuz ettirmek suretiyle uygulanan tuz odası tedavi yönteminin bu tür sorunu olanlara çok iyi geleceğini hayır duası almak için yazıyorum. Tedavinin başarısı kanısına nereden vardın derseniz araştırma neticemde bilim adamları tarafından bu konuda yayınlanmış makalelerini okuyunca ve bu tedavinin başarısını bir yakın dostumdan duyduğumdan yazmam gerekirdi. (Bu konudaki akademik çalışmalara www.himalium.com sitesinden ulaşabilirsiniz.) Burada koah'ı koa olarakta yazmalıyım ki yanlış yazılan aramalarda da hastalarımız bu tedaviyi okuyup kaliteli bir hayat sürme hakkı olduğunu bilsinler.

Gelelim işin kısa anlatımına. Tuz mağaraları örnek alınarak inşa edilen Tuz Odalarında verilen tuz terapisi, yetişkinler ve çocuklar için dolaşım sisteminin temizlenmesine, cilt hastalıklarının giderilmesine, soluk alış-verişinin düzenlenmesine, kaliteli bir uyku düzeninin sağlanmasına ve genel sağlık düzeninin iyileştirilmesine yardımcı olarak kullanılan yaygın doğal bir tedavi yöntemidir. Hiçbir yan etkisi bulunmayan bu yöntemin, Astım, Alerji, astım, KOAH, Horlama, Nefes Darlığı, Sinüzit, Bronşit, Soğuk Algınlığı, Sinüs enfeksiyonları, Stres, Egzama, Sedef, Kulak iltihabları, Saman Nezlesi, İç Burun İltihabı, ve Grip benzeri semptomların tedavisinde çok yaygın bir kullanımı vardır.

Tuz odalarının kalbi bu odalara iyonize tuz üreten halojeneratörlerdir. Dolayısıyla iyi bir halojeneratöre sahip olmayan bir tuz odasının görsellikten öte bir anlamı yoktur.Bu sebeple Firma öncelikle, Litvanya/Vilniüs'de konuşlu bulunan ve tuz odaları için üretilen "Halo Jeneratör" ve Tuz odaları İnşası konularında başta Avrupa olmak Amerika, Kanada, Avusturalya gibi birçok ülkede bu işin öncülüğünü yapan HALOMED firmasının Türkiye ve Bölge Ülkeleri temsilciliğini üstlenmiş ve inşa ettikleri tuz odalarında HALOMED tarafından üretilen AB onaylı halojeneratörleri kullanmaktadırlar.

Tuz odaları konusunda ülkemiz genelinde farkındalığı artırmak amacıyla İstanbul'da konuşlu Define Firmasının önderliğinde ve Halomed Firması uzmanları nezaretinde Ankara/ Çankaya'da 2015 yılında Avrupa standartlarında dizayn edilen Himalium Tuz Odası, yaklaşık 3 yıldır Ankaralılara hizmet vermektedir. Tuz odasında, 20-50 dakika süren seanslar ile soluyacağınız iyonize haldeki doğal Himalaya Tuzu, anti bakteriyel olması, cildi tahriş etmemesi ve yapısının mantar ve virüslerin oluşumuna ve yerleşmesine izin vermemesi sebebiyle yukarıda belirtilen rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan önemli bir tamamlayıcı yöntemdir.

Hiçbir yan etkisi bulunmayan ve özellikle son yıllarda dünya genelinde özellikle solunum ve cilt problemleri bulunan faydalanıcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılan Tuz Terapisi ilk aşamada 10 gün üst üste ve her seans 50 dakika olmak üzere 10 seans olarak uygulanmakta ve ücreti de komik düzeyde olup, sonrasında faydalanıcının geri bildirimleri çerçevesinde belli aralıklarla tekrar edilmektedir. Son yıllarda bazı ülkelerde kreş ve okullarda tuz odası bir gereklilik olarak yasal düzenlemelere girmiş ve haftada en az 1 defa bu odalarda 20 dakika kadar bulundurularak çeşitli çevresel dış etkenlere karşı çocukların vücut dirençlerinin arttırılması hedeflenmiştir. Temas ve solunum yoluyla vücut ile tanıştırılarak tedavi edici özelliği ile bu uygulama Ankarada Nenehatun caddesi No.31/4 Çankaya'da Burhanettin bey (0532.795.79.58) size ticari kaygılar dışında gönül dostu olarak yardımcı olduğunu algılayacaksınız. Bu yazıda benim gayem 3-5 minerali içeren çakma tuzdan usulüne uygun olmayan yöntemlerle dizayn edilmiş ve dünya genelinde genel kabul görmüş halojeneratör kullanılmayan tuz odaları yerine, her aşamasında 84 minerali içeren Himalaya Tuzu kullanılan ve odaya akredite edilmiş halojeneratörler yardımıyla iyonize tuz püskürtülen Himalium Tuz Odasından hastalarımızında bilgisi olsun ve onlara

katkı olsun diye bu yazıyı okumanızı sağlamalıydım. Hepin ize şimdiden geçmiş olsun, bana hayır duanızı esirgemeyin....müjdesi...

Size ASTIM, allerjik Astım ve bazı cilt rahatsızlıklarının tedavisinde neredeyse tüm dünyada yaygın olarak kullanılan tuz odalarından

bahsedeceğim. Ülkemizde yeni yeni bilinen ve içeriğinde insan vücudunun normal şartlarda zaten alması gereken 84 minerali barındıran orijinal Himalaya kaya tuzundan dizayn edilen ve özel bir jeneratör marifetiyle iyonize edilmiş tuz püskürtülen tuz odalarında yaklaşık 20-50 dakika (yetişkin ve çocuklara uygulanan seans süresi farklılık göstermektedir) vücuda nefes ve cilt yoluyla nüfuz ettirmek suretiyle uygulanan tuz odası tedavi yönteminin bu tür sorunu olanlara çok iyi geleceğini hayır duası almak için yazıyorum. Tedavinin başarısı kanısına nereden vardın derseniz araştırma neticemde bilim adamları tarafından bu konuda yayınlanmış makalelerini okuyunca ve bu tedavinin başarısını bir yakın dostumdan duyduğumdan yazmam gerekirdi. Burada koah'ı koa olarakta yazmalıyım ki yanlış yazılan aramalarda da hastalarımız bu tedaviyi okuyup kaliteli bir hayat sürme hakkı olduğunu bilsinler.