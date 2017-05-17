ATASEVEN GROUP 25. YILINI WHİTE PARTY İLE KUTLADI!

Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Türkiye’nin inşaatta ve enerjide lider şirketler grubu Ataseven, 25. yıldönümünü “Ataseven Group 25.Yıl Özel White Party ” kapsamında tüm çalışanları ve aileleri ile birlikte kutladı. Ataseven yönetim kurulu ve çalışanlarının katıldığı kutlamada Ataseven Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven açılış konuşmasında ‘’ Ataseven şirketler grubunun kuruluş hikayesini ilk kez çalışanları ile paylaştı.

Biz kocaman bir aileyiz; Ataseven sizin, Ataseven sizsiniz sözleriyle konuşmasına başlayan Mustafa Serdar Ataseven, çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz yarın sizlerin yerini onlar alacak ve şirketimizi daha iyi noktalara taşıyacaklar diyerek eğitimin öneminin altını çizdi. Kendisi Yüksek Elektrik Elektronik mühendisi olan Mustafa Serdar Ataseven, babalarının kendilerine verdiği en kıymetli değerin eğitim olduğunu paylaştı, kardeşi İnşaat Mühendisi Fuat Ataseven ile şirketi bugünkü konumuna getirmek için çok çalıştıklarını, çalışanlarının da aynı özveri ile daima yanlarında olduklarını belirtti.

Türkiye’nin inşaat ve enerjide geleceğinin mimarı Ataseven, büyük bir gururla ve coşkuyla 25. yıldönümünü kutladı. 13 Mayıs Cumartesi günü İncek Nüve Park’ta gerçekleşen kutlamada White party konsepti hakimdi, davetlilerin tamamı baştan aşağı beyaz giyerek şirketin temel değeri olan doğruluk ve dürüstlük ilkesini vurguladı. Ataseven şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Ataseven’in etkinlikte verdiği röportajda, kuruluşundan bu yana Türkiye’ye hizmet etme felsefesiyle çok çalışan Ataseven’in en önemli değeri ticarette ve iş hayatında doğruluk ve dürüstlük olduğunu, Ataseven Group Onursal Başkanı Hüseyin Avni Ataseven’in nasihatleri ve etik değerlerinin dışına çıkmadan yolculuklarına devam ettiklerini belirtti.

Ataseven 25 yıllık tarihinde birçok büyük projeye imza attı

Fuat Ataseven, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün hep birlikte büyük bir coşkuyla 25. yılını kutladığımız Ataseven Group’un enerji ve inşaat sektörünün yanı sıra Türk ekonomisinin bir yansıması olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Türkiye’nin önemli RES projelerini gerçekleştirdik. Dünya çapında iddialı projeleri başarıyla hayata geçirdik. Buradan kazandığımız bilgi ve birikimi yurt dışına taşıyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir dünya şirketi olmaya enerji ve inşaat alanında yeni ufuklar açmaya kararlıyız. Ataseven şirketler grubu Türkiye’nin en yetenekli beyinlerinden oluşan yönetim ekibi başta olmak üzere tüm çalışanlarımızla, süren projelerimiz ve güçlü iş ortaklarımızla, ülkemizi geleceğin enerji dünyasına en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz.”

Ataseven şirketler grubu CEO’su Kazım Şafak; Son 10 yılda Ataseven Şirketler Grubunun %100 büyüdüğünü ifade ederek Türkiye’nin 3 büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir’de inşaat projelerinin devam ettiği, 25. yıl hedeflerine ulaştıklarını, durmadan yorulmadan özveri ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Davetliler doyasıya eğlendi

White partykonseptiyle tepeden tırnağa beyaz giyen davetliler eşleri ve çocuklarıyla birlikte hem baharın gelişini kutladı hem de doyasıya eğlendi. Barbekü partisi ile devam eden etkinlikte, çalışanlarla 25.yıl özel röportajları yapıldı, 25. Yıl Pastası hep birlikte kesildi.

Çocuklarla özel olarak ilgilenen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Ataseven miniklerle sohbet etti ve keyifli anlar paylaştı.

Ataseven pastasını birlikte kestiler

Türkiye’nin kendi enerjisini üreten ve kullanan bir ülke konumuna geleceğine olan inancıyla Ataseven, 25 yıldır, ‘Türkiye’nin yenilenebilir enerjide çözüm üreten ülke’ olma hedefi doğrultusundaki çalışmalara öncülük etmeye inşaat sektöründe ise lider bir şirket olma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.