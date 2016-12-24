ATATÜRK HEYKELLERİNDEN UZAK DURUN!

Hasan Kütük

Rize Belediyesi’ni ve tetikçi Akit gazetesini, Cumhuriyet değerlerinden, Mustafa Kemal Atatürk büstlerinden uzak durmaya davet ediyoruz.

Rize Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nı yenileme bahanesiyle Atatürk anıtını kaldırma fırsatçılığında bulunmuştur. Rize Belediyesi’nin, meydan projesi kapsamında yenileme yapması en doğal hakkıdır, ancak “Atatürk” büstü kaldırılmadan da meydan düzenlenebilirdi.

Ülkemizin tarihinde ve Rize’nin tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün kazanımları ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktığı miras tartışmasızdır. Bu ülkenin kurucusunun isminin, resimlerinin ve büstlerinin; sokaklarda, caddelerde, okullarda, devlet kurumlarında olması normaldir. Ancak Akit gazetesinin her fırsatta Atatürk’ü tartışmaya açmaktan ve karalamaktan geri durmaması anormaldir. Akit Gazetesi Atatürk gerçekliğini anlamamakta ısrar etmektedir, ancak yudumladıkları Çay bardaklarında Atatürk akmaktadır. Çünkü; Çay ilk defa Atatürk’ün çabasıyla Rize’de ekildi ve Çayı Rize'ye getiren de Atatürk ve onun ilan ettiği Cumhuriyet olmuştur.

AKP’li belediyeler Atatürk büstlerine saygısızlık yapmaktan vazgeçmelidir. Çünkü çöp konteynerlerinin önüne atılan Atatürk heykelleri, resimleri ve Atatürk büstleri üzerine hafriyat dökmek AKP’li belediyeler döneminde yaşanmıştır.

AKP’li belediyelere sesleniyoruz;

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bağımsızlık mimari ve emperyalizme karşı Türk milletini örgütleyerek ülkemizin kurtarılmasında üstün kahramanlık sergileyen Büyük Önderimize Türk vatandaşları adına saygı duymalısınız, duymuyorsanız da saygısızlık yapmamalısınız!

Bu yaşananlar Akit gazetesinin ilk tetikçiliği değil; sonda olmayacaktır. Lakin Akit Gazetesi provokatörlük yapmaktan ve nefret dili kullanmaktan vazgeçmelidir. Habercilik adı altında Cumhuriyet değerlerini ve Mustafa Kemal Atatürk’e, dil uzatmaktan vazgeçmelidir.

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 77. yılında Türkiye'nin dört bir yanında anılırken, gerici Akit gazetesinin televizyon kanalı Akit TV'de Atatürk'ün hayatını kaybettiği tarih olan 1938 için, "Zulüm 1938'de son buldu" ifadelerini kullanmıştı.

Akit Gazetesi yakın zamanda da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) 2009 yılında hayatını kaybeden kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan’ı ölüm yıldönümünde Google tarafından “doodle (tasarımla) anmasını sindirememiştir. Yeni Akit, ‘doodle’ haberinde “Bir tane Müslümanı anmayan Google Türkan Saylan’ı unutmadı” başlığını kullanmıştı.

Yeni Akit gazetesinin en son kin kusması da Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtının kaldırılmasını, ‘Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!’ başlığıyla duyurması oldu.

Akit Gazetesi’ne soruyoruz;

Atatürk’e bu öfke, bu kin, bu düşmanlık neden?

Atatürk heykelleri meydanlarda kaldırılmakla ülke özgürleşmez; demokrasi, parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığı ve diktaya karşı durmakla özgürleşir.

Atatürk; insanların ruhlarında, bedenlerinde ve kalbinde yaşamaktadır ve Rize sokaklarında Atatürk’e inanan vatandaşlar dolaşmaktadır. Heykelleri kaldırmakla Atatürk yok edilemez, Atatürk’ün, fani vücudu ebediyete intikal etse de onun fikirleri daima ve ilelebet yaşayacaktır. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve devrimleri sonsuza kadar sönmeyecektir.

Büyük Önderin bağımsızlık, özgürlük, çağdaş ve demokrat özellikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin de temel değerlerini oluşturmuştur.

Bugün, Atatürk’e ve kurduğu Cumhuriyete yapılan saldırılar doruk noktasına ulaşmıştır. Alçakça saldırıların yanı sıra; laik, demokratik ve çağdaş anayasal düzenimizi ve devlet yapımızı değiştirmek ve hatta geriye götürmek için eğitimden, sosyal yaşama kadar birtakım çalışmalar yapılmaktadır.

Türk Ulusu’nun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, devrimcisi Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri yaşayacak ve yaşatılacaktır. Gerici anlayışa karşı Atatürk büstleri meydanlarda güneş gibi duracaktır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin Rize’deki meydandan vinçlerle sökülerek valilik önündeki tören alanına taşınmasını kabul etmiyoruz. Rize Belediyesi’nin Atatürk’ün şahsına yapmış olduğu saygısızlıktan vazgeçmeye ve Rize’deki anıtı derhal yerine taşımasını bekliyoruz.