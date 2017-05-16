  • BIST 96.035
  • Altın 141,246
  • Dolar 3,5583
  • Euro 3,9276
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) ALANI’NA ÇİFTLİK KURULUYOR

»
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) ALANI’NA ÇİFTLİK KURULUYOR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ANA SPONSORLUĞUNDA 18-21 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA “ANADOLU YETİŞTİRİCİLER, CANLI HAYVAN VE ÇOBANLAR FUARI” DÜZENLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen “Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı”, 18- 21 Mayıs tarihleri arasında, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında gerçekleştirilecek.

Başkentlilerin köy özlemini giderecek fuarda; 4 gün boyunca, bilgilendirici sempozyumlar yapılacak, birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. Fuar, çoban meşalesinin yakılması ve "Çoban Deklarasyonu"nun okunmasıyla başlayacak. Açılış töreninin ardından, panel ve sempozyumlarda "Kırmızı Et Sektörü Çözüm Arıyor",  "Ankara Keçisi" ve "Bal Hasadı" gibi konulu panel ve konferanslar yapılacak. Etkinliklerde ayrıca "en hızlı kırkım gösterisi" ve "futbol oynayan teke gösterisi" de yer alacak.  

Fuarın ikinci gününde de çeşitli yarışmalar düzenlenecek. "En güzel inek", "en güzel Akkaraman koçu", "en güzel Merinos koçu" ve "en güzel Ankara tekesi" yarışmaları yapılacak. Fuarın üçüncü ve dördüncü günü, "Ulusal Kırkım Şampiyonası" ve "koç-teke müzayedesi" ile tamamlanacak.

 

-“FUAR, ÜRETİCİYİ VE TÜKETİCİYİ BİR ARAYA GETİRECEK”

Fuarın hem üreticiye hem de tüketiciye hitap edeceğini belirten Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven, fuarın ana temasında, ilk üretimi gerçekleştiren ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan çiftçiler ve yetiştiriciler olduğunu söyledi. Güven, “Çobanlığın önemini, bu fuar aracılığıyla daha çok vatandaşımıza anlatacağız. Fuar kapsamında AKM'ye küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan ve arılardan oluşan bir üretim çiftliği kurulacak. Bu çiftlikler 4 gün boyunca üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getirecek. Tüketici,  yediği etin, içtiği sütün, giydiği kumaşın nasıl zahmetlerle üretildiğini görecek” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • EGO otobüslerinde, akşam belli saatten sonra, kadın ve çocukların iki durak arasında istedikleri noktada inebilecek12 Mayıs 2017 Cuma 12:22
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, MALATYALILARA,15 TEMMUZ GERÇEKLERİNİ ANLATTI12 Mayıs 2017 Cuma 11:34
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR’IN DAVETLİSİ OLARAK MALATYA’DA11 Mayıs 2017 Perşembe 16:08
  • ANKARA MİA GARYIMENKUL VE İNŞAAT YATIRIM A.Ş'NİN 4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI11 Mayıs 2017 Perşembe 12:21
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN YAŞAYACAĞI “ÇOCUK KORUMA EVİ” İÇİN 1 KONUT ALACAK11 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTINDAĞ İLE MAMAK SINIRINDA BULUNAN, 4 CADDENİN KESİŞİMİNDEKİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASINA BAŞLADI11 Mayıs 2017 Perşembe 10:08
  • BAŞKENT’İN ATIK SULARINA MODERN ARITMA10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:28
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALO 153 MAVİ MASA PERSONELE ÖZEL EĞİTİM10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:25
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ İFTAR ÇADIRLARINI, BU YIL 9 FARKLI NOKTAYA KURACAK10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:55
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI” NEDENİYLE, SOS VAKFI İLE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK09 Mayıs 2017 Salı 11:44
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim