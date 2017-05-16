ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) ALANI’NA ÇİFTLİK KURULUYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ANA SPONSORLUĞUNDA 18-21 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA “ANADOLU YETİŞTİRİCİLER, CANLI HAYVAN VE ÇOBANLAR FUARI” DÜZENLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen “Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı”, 18- 21 Mayıs tarihleri arasında, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında gerçekleştirilecek.

Başkentlilerin köy özlemini giderecek fuarda; 4 gün boyunca, bilgilendirici sempozyumlar yapılacak, birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. Fuar, çoban meşalesinin yakılması ve "Çoban Deklarasyonu"nun okunmasıyla başlayacak. Açılış töreninin ardından, panel ve sempozyumlarda "Kırmızı Et Sektörü Çözüm Arıyor", "Ankara Keçisi" ve "Bal Hasadı" gibi konulu panel ve konferanslar yapılacak. Etkinliklerde ayrıca "en hızlı kırkım gösterisi" ve "futbol oynayan teke gösterisi" de yer alacak.

Fuarın ikinci gününde de çeşitli yarışmalar düzenlenecek. "En güzel inek", "en güzel Akkaraman koçu", "en güzel Merinos koçu" ve "en güzel Ankara tekesi" yarışmaları yapılacak. Fuarın üçüncü ve dördüncü günü, "Ulusal Kırkım Şampiyonası" ve "koç-teke müzayedesi" ile tamamlanacak.

-“FUAR, ÜRETİCİYİ VE TÜKETİCİYİ BİR ARAYA GETİRECEK”

Fuarın hem üreticiye hem de tüketiciye hitap edeceğini belirten Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven, fuarın ana temasında, ilk üretimi gerçekleştiren ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan çiftçiler ve yetiştiriciler olduğunu söyledi. Güven, “Çobanlığın önemini, bu fuar aracılığıyla daha çok vatandaşımıza anlatacağız. Fuar kapsamında AKM'ye küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan ve arılardan oluşan bir üretim çiftliği kurulacak. Bu çiftlikler 4 gün boyunca üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getirecek. Tüketici, yediği etin, içtiği sütün, giydiği kumaşın nasıl zahmetlerle üretildiğini görecek” diye konuştu.