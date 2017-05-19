Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu sporcuları Ankara'ya geldiler

Selanik’ten getirdikleri Türk Bayrağı’na sarılı toprağı Kartal’a teslim eden 70 atlet, İpsala’dan Ankara’ya 735 kilometre koşarak, 54 saatte geldi.
Koşu 30 yıldır devam ediyor
30 yıldır düzenlenen etkinlikle, İpsala Sınır Kapısı’ndan teslim aldıkları toprak ile Ankara Çiftlik Kavşağına gelen sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bahçesinden getirdikleri toprağı Kartal’a emanet etti.
“Ayağınıza, yüreğinize sağlık”
Sporcuları çiçekle karşılayan Kartal ise Selanik’ten gelen toprağı teslim alarak atletlere teşekkür etti.
Kartal, “Atamızın evinden gelen bu toprağı Yenimahalle’ye getirdiğiniz için çok mutluyum ve gururluyum. Sizleri Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de karşılamaktan onur duydum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık” dedi.
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