Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu sporcuları Ankara'ya geldiler

Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, her yıl 16-19 Mayıs tarihleri arasında geleneksel olarak düzenlenen Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu sporcularını Ankara girişinde karşıladı.

Selanik’ten getirdikleri Türk Bayrağı ’na sarılı toprağı Kartal ’a teslim eden 70 atlet, İpsala’dan Ankara’ya 735 kilometre koşarak, 54 saatte geldi. Koşu 30 yıldır devam ediyor 30 yıldır düzenlenen etkinlikle, İpsala Sınır Kapısı ’ndan teslim aldıkları toprak ile Ankara Çiftlik Kavşağı na gelen sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ün Selanik ’te doğduğu evin bahçesinden getirdikleri toprağı Kartal’a emanet etti. “Ayağınıza, yüreğinize sağlık” Sporcuları çiçekle karşılayan Kartal ise Selanik’ten gelen toprağı teslim alarak atletlere teşekkür etti. Kartal, “Atamızın evinden gelen bu toprağı Yenimahalle’ye getirdiğiniz için çok mutluyum ve gururluyum. Sizleri Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de karşılamaktan onur duydum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık” dedi.