Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar;

“Yine böyle karlı bir Ankara gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık meşalesini Dikmen sırtlarından bir kez daha alevlendirdi. O gün Atatürk’ü karşılayan vatansever Ankara halkı ile bugün aynı duyguları paylaşıyor, aynı coşkuyu yaşıyoruz” dedi.

“Tek reçetemiz kurucu değerlerimizdir”

Kurtuluş Savaşı’nın en iyi Ankara’dan yönetileceği inancında olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o gün henüz 38 yaşında olduğunu hatırlatan Yaşar “Atatürk; büyük bir olgunlukla halkı birbirine kenetlemeyi başarabilen bir liderdir. O’nun birleştirici gücü bağımsızlığımızın temelidir. Bugün ülkemiz zorlu günlerden geçiyor. 2016 yılı hepimiz için acılarla dolu bir yıl oldu. Bizler biliyoruz ki bu sıkıntılardan kurtulup, aydınlığa erişmenin yolu da yine Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik cumhuriyet ve onun değerleridir. Kurucu değerlerimize sahip çıkmamızdır. Bu şiarla ülkemize hep birlikte sahip çıkmaya, Atatürk’ü unutturmaya, onu yok saymaya çalışanlara karşı dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu ülkeden başka yaşayacak yerimiz yok. Atalarımız sahip çıktı. Bizler sahip çıktık. Çocuklarımız, torunlarımız da sahip çıkacak ve tam bağımsız, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’nde kardeşçe yaşayacağız” diye konuştu.