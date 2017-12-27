  • BIST 112.150
  • Altın 157,840
  • Dolar 3,8190
  • Euro 4,5444
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 11 °C

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıl dönümü

» »
Mustafa Toruntay

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gerçekleştirilen milli kongre sonrasında Ankara’ya gelmesi ve bağımsızlık mücadelemizin merkezi olarak Ankara’yı seçmesi, İstiklal Mücadelemizin dönüm noktalarından biri olmuştur. 27 Aralık 1919 günü Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralılar, Cumhuriyet’e doğru yürünen yolda imkansızlıklara karşı verilen mücadeleye her zaman sahip çıkmış ve destek vermiştir. Ankara’mız aziz milletimizin; iradesinin, azminin ve kararlılığının simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de ev sahipliği yapmış ve sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti olmuştur.

Bu itibarla; Ankara’mıza gelişinin yıl dönümü olması vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.

Bu yazı toplam 161 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim