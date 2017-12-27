Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıl dönümü

Mustafa Toruntay

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ün, gerçekleştirilen milli kongre sonrasında Ankara’ya gelmesi ve bağımsızlık mücadelemizin merkezi olarak Ankara’yı seçmesi, İstiklal Mücadelemizin dönüm noktalarından biri olmuştur. 27 Aralık 1919 günü Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralılar, Cumhuriyet’e doğru yürünen yolda imkansızlıklara karşı verilen mücadeleye her zaman sahip çıkmış ve destek vermiştir. Ankara’mız aziz milletimizin; iradesinin, azminin ve kararlılığının simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de ev sahipliği yapmış ve sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti olmuştur.