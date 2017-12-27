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Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 98. yıldönümü dolayısıyla Gölbaşı kent meydanı, Atatürk anıtı önünde anma tören düzenlendi

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Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 98. yıldönümü dolayısıyla Gölbaşı kent meydanı, Atatürk anıtı önünde anma tören düzenlendi
Törene Gölbaşı Kaymakam’ı Tülay Baydar Bilgihan, Başkan Duruay,Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Birim Müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan tören, daha sonra Kaymakam Bigihan’ın ve Başkan Duruay’ın Atatürk heykeline çelenk bırakması ile devam etti. Atatürk’ün Ankara’ya gelişine ilişkin şiirler okunan programda, ‘Ankara Seymenler Klubü Gölbaşı Şubesi’ seymenleri tarafından Atatürk’ün Ankaraya’ geldiği tarih 27 Aralık 1919’da seymenler tarafından düzenlenen “Kızılca Gün” olarak adlandırılan yeni bir devletin kuruluşunu temsil eden bir gösteri düzenlendi.Seymen gösterisi ilçedeki soğuk havaya rağmen ilgiyle izlendi.

Programın sonunda ortaokul ve Liseler arasında düzenlenen kompoziyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Gölbaşı Kaymakam’ı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ödüllerini verdi.

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