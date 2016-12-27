Atatürk’ün, Milli Mücadele’nin merkezi olan Ankara’ya gelişinin 97. yıldönümü törenle kutlandı

ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİNDE KARŞILANDIĞIYER OLAN DİKMEN KEKLİK PINARI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Gökşin, "27 Aralık tarihi, Ankaralılar için, Ankara için bir milat olmuştur. Nasıl ki ecdadımız bizim için canını ortaya koydu, bizim de, geleceğe güzel bir vatan, huzur ve mutluluk bırakmak, canımız pahasına da olsa temel hedeflerimizdendir” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk 97 yıl önce Ankaralılar tarafından ilk karşılandığı Dikmen Keklikpınarı Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, siyasi parti temsilcileri ile askeri ve mülki erkan, bürokratlar, seğmenler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunmasıyla başlayan kutlama töreninde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin yaptığı konuşma da, Türk milletinin o günden bugüne milli mücadele ruhunu asla terk etmediğini, vatanı için her daim gözünü kırpmadan canını ortaya koyduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Yakın tarihe baktığımızda 15 Temmuz demokrasi mücadelesi de bunun en canlı örneği olmuştur. Bu millet bu günlere kolay gelmedi, çok canlar yandı, çok analar ağladı. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Ama kimse geri adım atmadı. Vatan için şahadet şerbeti içmekten sakınmadı. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyor ve ülkemiz bütün gücüyle ayakta duruyorsa bu vatan için canlarını feda eden şehitlerinin sayesindendir. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.

Ülkemiz inşallah bu günlerin de üstesinden gelecek ve bu terör belasının kökünü kazıyana kadar devam edecektir. Bizler Ankara için Türkiye için çalışmaya üretmeye her daim devam edeceğiz. Nasıl ki ecdadımız bizim için canını ortaya koydu bizde canımız pahasına geleceğimize güzel bir vatan, huzur ve mutluluk bırakmak temel hedeflerimizdendir. Dünya standartlarını zorlayan Türkiye her geçen gün ilerlemeye ve güçlenmeye devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın.”

Ankara Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz da yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin, İstiklal Mücadelesi’nin başlamasında başlangıç olduğunu ifade ederek, “Türk istiklal Harbi, yıkılmakta olan Osmanlı Devleti ile birlikte tarih sahnesinden silinmesine kesin gözüyle bakılan bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun destanıdır. Ve bu destanın ilk satırları 97 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişiyle yazılmaya başlanmıştı” dedi.

Törenin ardından, atletlerin Dikmen Caddesi’nde başlayarak Ulus, Tren Garı’nda tamamlanacak 79. Geleneksel Büyük Atatürk Koşusu başlatıldı.