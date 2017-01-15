Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) diğer atıklardan ayırmak için AEEE Geri Dönüşüm Yarışması düzenlenecek

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve sürdürülebilir çevre bilincini kamuoyunda yaymak amacıyla Yenimahalle Belediyesi yepyeni bir projeye start veriyor.

Ankara’da ilk kez Yenimahalle’de gerçekleştirilecek olan proje kapsamında ilçedeki okullar arasında AEEE Geri Dönüşüm Yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya katılanlara sürpriz hediye

Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜBİSAD) proje ortağı olduğu yarışma ile çocuklarda çevre bilinci geliştirilecek. Kampanya kapsamındaokullarda öğrencilerden ve öğretmenlerden toplanacak elektronik atıklar, anlaşmalı çevre iznine sahip lisanslı taşıma firması aracılığıyla alınarak ve geri dönüşümü sağlanacak. En çok atık toplayan okullara ve öğrencilere ise sürpriz hediyeler verilecek.

19 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan yarışma ile ilgili detaylı bilgi, Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 0312 278 75 16 nolu numarasından alınabilecek. Kampanya haricinde de evlerindeki kullanım ömrünü tamamlamış elektronik atıkları aldırmak isteyen vatandaşlar, aynınumarayı arayarak atıkları ücretsiz aldırabilecek. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi önüne ve Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne iki ayrı elektronik atık kumbarası konacak.

“Hem sağlığa hem ekonomiye zarar”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye'de her yıl tonlarca elektronik atığın hem insan sağlığını tehdit ettiğini hem de çevreye onarımı mümkünolmayan kalıcı zararlar verdiğini kaydetti. Yaşar, “Geri dönüşüme alınmayan elektronik atıkların ekonomide yarattığı kayıp milyarlarca doları buluyor.Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, bazıları toksik olmak üzere, birçok bileşen ihtiva ederler. Ekipmanlar kullanım ömürlerini tamamladıklarında, doğru bir biçimde geri kazanılmayan ya da bertaraf edilmeyen atıklar, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle böyle bir projeyi çok önemsiyorum. Gelecek nesillerin daha bilinçli, daha duyarlı olması için bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.