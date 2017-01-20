Atık su, tarımdaki su kıtlığına çare olabilir mi ?!

Halim Utlu / Gazeteci

Atık suları tarımsal alanda kullanmanın yolları,çareleri,çözümleri, ülkelerin gündemdeki yerini korumaya devam ederken, izale edilmesi bile, bir sorun ve masraf olarak görülen atık sular, artık tarımda kullanılarak su kıtlığına çözümde bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Gıdaya talep ve su kıtlığı, bütün dünyada zirve yaparken, artık atık suyun çöpe gitmesinin önüne geçmenin zamanı gelmedi mi? Bana göre geldi de geçiyor bile.Tüm ülkelerce,bir kaynak olarak atık suyun değerlendirilerek, tarımdaki su kıtlığına bir çare olması hedeflenirken, konu uzmanları, atık suyun uygun şekilde işlenmesi durumunda, doğrudan tarım sulamasında veya artezyenler için yer altı su havzasının güçlendirilmesinde kullanılabileceğine vurgu yapıyor.

Dünya Gıda ve Tarım Forumu Berlin’de

Elbette insan sağlığı için risk oluşturmaması, bunun önlemlerinin alınarak, doğru şekilde kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Konunun uzmanları, ülkelerin bu sorunla nasıl başa çıktığını tartışmak ve atık suyun tarımda nasıl kullandığına dair son uygulamaları görmek için, 19-21 Ocak 2017 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu’nda buluştu. Forum, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Bankası ve Leibniz Gıda ve Beslenme Araştırma Birliği’nin katılımıyla düzenlendi.

Panel çerçevesinde, farklı bölgelerdeki organizasyonlar ve kuruluşlar, tarımdaki atık suyun mevcut durumunu, gıda güvenliği için önemini, mevcut zorlukları ve nihai olarak ileriye yönelik adımları tartışıyor.

Atık sular önlemsiz olarak doğaya bırakılamaz

Su, önemli bir taşıyıcı sıvı.Sular, insanların doğayı kirletmesi sonucu zararlı maddeleri yüzlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere taşıyor. İnsanların yaşam alanı olan evlerden de, atık sular kanalizasyon yoluyla, bu sularla birleşiyor. Kirlenen bu suların toplanarak yeniden doğaya verilmesi ve çeşitli amaçlar için kullanılabilir hâle gelmesi, suyun giderek azalmaya başladığı dünyamızın geleceği için oldukça önem taşıyor.

Bir yerleşim alanında oluşan evsel nitelikli atık suyun miktarı, yerleşim alanının nüfusuna ve kişi başına düşen su kullanım miktarına bağlı olarak, değişiklik gösteriyor.

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen, ya da tamamen değişmiş sulara atık su deniliyor. Anayasa’nın Çevre Kanunu’na göre; “Atık sular önlemsiz olarak doğaya bırakılamaz."

Evler, siteler, konutlar, motel ve oteller gibi yerleşim birimlerindeki kullanım sonucu oluşan kirli kanalizasyon suları,evsel atık sular sınıfına giriyor.Bu sulardaki en büyük kirlilik yüklerini, deterjanlar, organik maddeler ve yağlar oluşturuyor.

Sanayide üretim aşaması sonucunda ortaya çıkan atık sular da, endüstriyel atık sular olarak tanımlanıyor.

Endüstriyel nitelikli atık sular, özellikle çöplüklerden ve sanayi tesislerinden sızıntı suları şeklinde oluşabiliyor.

Atık su, pek çok ülkede çok değerli

Taze su kaynakları, sınırlı ve aşırı sömürülürken, iklim değişikliği ve su kıtlığı, en büyük küresel zorluklar arasında, en üst sırada yer alıyor. Bu nedenle çiftçiler, atık su kullanmak gibi ihtiyaçlarını karşılamanın, alternatif yollarını arıyor. Atık su, değerli ve hala pek çok ülkede, tarım ve ormancılık sektörlerinde, gıda güvenliğinin sağlanmasında ve iklim değişikliğine uyumda yardımcı olabilecek, kullanılmayan bir kaynak.

Bununla birlikte,bazı tarım alanlarında kullanılan atık sular, genellikle çiftçilerin sağlığı ve tarımsal uygulamalar açısından (Örneğin, sulama borularının tıkanmasına neden olan yüksek bulanıklık) istenen su kalite kriterlerini karşılayamıyor.

Tarımın yarattığı kirlilik miktarını azaltacak

Tarım ve ormancılık sektöründe atık suyun toplanması, arıtılması ve güvenli bir şekilde yapılması için geliştirilmiş uygun fiyatlı mekanizmalar ve son teknolojilerin teknolojisi, su kıtlığı adaptasyonu için uygulanabiliyor. Bunlar ülkenin gıda güvenliğine önemli ölçüde katkıda bulunmanın yanında, iklim değişikliğiyle sürdürülebilir bir şekilde başa çıkılmasına yardımcı oluyor,alanda uygulanan atık suların da güvende olmasını ve çiftçilerin sağlığını koruyor.

Ayrıca,çiftçinin gelirine katkıda bulunuyor ve önemli miktarda gübreyi, atık sudan alınan besinlerle (Örnek; nitrat) değiştirerek, tarımın yarattığı kirlilik miktarını azaltıyor.

Atık suların küçük bir oranı, işlenerek tarım sulamasında kullanılıyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) Toprak ve Su Bölümü üst düzey yetkililerinden Marlos De Souza “Konuyla ilgili pratiğe dayalı kapsamlı veri eksikliği olsa da, atık suların-bunların büyük bölümü belediyelere ait-küçük bir oranı işlenerek, tarımsal sulamada kullanılıyor. Ayrıca su kıtlığıyla mücadele için, bu imkanı araştıran ülkelerin sayısı giderek artıyor. Mısır, Ürdün, Meksika, İspanya ve ABD başlıca örnekler.” diyor.

De Souza, şimdiye kadar atık suyun sulamada kullanılmasının, kent merkezine yakın yerlerde daha başarılı olduğunun altını çiziyor “Çünkü şehirlere yakın yerlerde, ücretsiz ve düşük maliyetlerde bunu yapmak mümkün. Buralarda tarımsal üretim için pazar da mevcut. Ama uygulama pekala kırsal bölgelerde de kullanılabilir. Bir çok çiftçi, bunu zaten kullanmaya başlamış durumda. Ancak,atık suyun dikkatli ve uygun şekilde yeniden kullanıma sunulması gerekiyor."

İklim değişikliğiyle,yer altı sularının çekilmesi artacak

Su, gıda üretiminde en önemli temel ihtiyaçlardan birisi. İklim değişiklikleri de göze alındığında, bu doğal kaynağın kıtlığı giderek artıyor ve artmaya da devam ediyor. Suyun doğru,ekonomik ve verimli kullanımı, insanlık için çok önemli hale gelmiş durumda. Küresel nüfus artışı ve ekonomik genişleme, su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Yeraltı suları, 1980’lerden bu yana, yıllık yüzde bir oranında giderek azalıyor. İklim değişikliğiyle birlikte yer altı sularının çekilmesi, daha da artacak.



2050’ye gelindiğinde insanların gıdaya ihtiyaç oranı, en az yüzde 50 yükselecek. Dolayısıyla tarımda çok daha fazla suya ihtiyaç duyulacak. Bu oran şehirlerde ve endüstri merkezlerinde zaten artmış durumda.

Tunus ve Mısır'da atık sular, tarımsal-ormancılık projelerinde kullanılıyor

FAO yetkilisi De Sozua göre; “Eğer güvenli ve uygun şekilde kullanılarak muhtemel insan sağlığı ve çevre sorunları riskleri giderilirse, atık su bir yük almaktan çıkarak, bir değere dönüştürülebilir.”

Atık sular çoğu zaman mikroplar, kimyasal kirlilik, antibiyotik kalıntıları gibi zararlı unsurlar içerdiğinden, çiftçilerin ve tüketicilerin sağlığına ve çevresel sorunlara yol açabiliyor.Bu nedenle atık suların işlenerek,güvenli ve uygun şekilde kullanılması gerekiyor.Tunus ve Mısır'da atık sular, tarım-ormancılık projelerinde geniş şekilde kullanılıyor. Böylece hem ağaç üretimine, hem de çölleşme ile mücadeleye katkı sağlanıyor.

Tarım ve Su: Dünyayı Beslemenin Anahtarı

Meksika’da ise şehir atık suları, uzun süreden beri mahsulleri sulamada kullanılıyor. Atık sular, ABD’de de özellikle Batı kesimlerinde artezyenlerde kullanılmak üzere, su havzasının doldurulmasında yaygın olarak değerlendiriliyor.

Dünya Gıda ve Tarım Forumu, Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından, her sene üst düzey karar vericileri, teknik uzmanları, araştırmacıları ve çiftçileri gündemdeki sorunları tartışmak üzere düzenleniyor. Forumun bu seneki teması “Tarım ve Su: Dünyayı Beslemenin Anahtarı” olarak belirlendi. FAO organizasyonun bir ortağı olarak, forum bünyesinde çok sayıda etkinlik ve panel gerçekleştiriliyor.