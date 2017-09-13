ATIN BU MAYMUNLARI KAFESE...

Bülent Ertekin

Hepimiz, birisi elleri ile gözünü, birisi kulaklarını diğeri de ağzını kapatmış olan üç maymun figürlerini biliriz. Olaylara karışmak istemeyen anlamına gelen bu üç maymun, üç maymunu oynuyor gibi deyimleşmiştir. Gelin hep birlikte googel amcaya şu üç maymunun hikayesini soralım ve işin ehlinden ne olduğunu öğrenelim.

Üç maymun hikayesi

Çok eski zamanlarda, bir dağda yaşayan iyi bir maymun kral varmış. Diğer dağda şeytan yaşarmış. Maymun kralın, çok yaşlı ve akıllı üç tane danışmanı varmış. Diğer dağda bulunan şeytanı gören ve işitenler taş kesilir, sonsuza kadar lanetlenirmiş. Üstelik maymun krallığı, bir sürü felaketler yaşayarak yıkılacakmış. Bu danışman yaşlı maymunlar, bir gün ormanda gezinirken şeytanla yüz yüze gelmişler. Biri görmemek için gözlerini, diğeri işitmemek için kulaklarını tıkamış. Üçüncü ise, şeytanı hem görmüş, hem duymuş bu sırdan bahsetmemek için ağzını kapamış. Taşlaşacaklarını düşünerek, bir ağacın altında beklemeye başlamışlar. İlerleyen saatlerde kralı ve halkı tehlikeye atmamak için, ellerini oradan hiç çekmemeye karar vermişler. O zamandan bu güne insanlar, gözlerini, kulaklarını ve ağızlarını kapatmışlar, insanların çıkarı için gördüklerini ve duyduklarını bir sır olarak saklamışlar.

Şimdi de gelelim 2017 senesinin 15 TEMMUZ MAYMUNLARINA. Yahu bunlarda nerden çıktı şimdi. Bunlar pensilvanyanın bizzat bu ülkenin içinde, gene bu ülkenin her türlü kaynağı ile yetiştirdiği PENSİLVANYA MAYMUNLARI.

Gelin birde bizim maymunların, maymunluklarına bir göz atakımı Ne dersiniz? Hadi öyle ise.

Darbe girişimine ilişkin Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yargılandığı çatı davasında “bir numara” olarak tanımlanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, o gün Akıncı Hava Üssü’ne torun sevmeye gittiğini söylemişti.

Eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç de ifadesinde FETÖ ile uzaktan yakından alakasının olmadığını, sadece o gece karargahta çatışma ve kargaşayı engellemeye çalıştığını öne sürmüştü. İddianameye giren görüntülerde Partigöç’ün karargah içerisinde dolaştığı, darbeci askerler tarafından elleri arkadan bağlanarak etkisiz hale getirilen Başçavuş Mehmet Satun ile konuştuğu görülüyor.

Savcılık sorgusu ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Adil Öksüz ifadesinde, “Amcam, o bölgede kıymetli arazi olduğunu gelecekte iyi para getireceğini söylemişti. Ben de 14 Temmuz akşamı Sakarya’dan Ankara’ya geldim. Tarla bakarken yakalandım, darbe ile ilgim yok.” demişti.

Kaynak Kağıt AŞ’nin eski genel müdürü tutuklu Kemal Batmaz da Akıncı Üssü’ndeki görüntülere rağmen, Kazan’a arsa bakmaya gittiğini söylemişti.

Eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı da suçlamaları kabul etmeyen darbecilerden. Aynacı, hakimlikteki ifadesinde, askerlere kışlalarına dönmelerini söylediğini belirterek, “Ateş ettiler. Silah sesleri artınca ben de kendimi zırhlılardan birine attım” diye kendisi savunmuştu.

Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanlığı görevinde bulunan eski Korgeneral İlhan Talu, Özel Kuvvetler Komutanlığından bir grubun karargaha girdiğini gördükten sonra makamına geçerek 16 Temmuz günü saat 10.00’a kadar odasından çıkmadığı yönünde ifade vermişti. Karargah içerisindeki görüntülerde ise Talu’nun da teçhizatlı askerlere emirler verdiği görüldü.

Darbe girişimi sırasında Meclis’i bombalayan F16 pilotlarından Hüseyin Türk, FETÖ’ye hizmet ettiğini bilmediğini iddia ederek “İkinci verdikleri koordinatın şehir içi olduğunu kendilerine ilettim, onların da ‘sıkıntı yok, atış serbest’ demeleri üzerine belirttikleri yeri (TBMM’yi) bombaladım.” dedi. Türk, darbe girişimini ise üsse indiğinde yer bakım ekibinden öğrendiğini söylemişti.

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in özel sekreter yardımcısı eski Kurmay Binbaşı Recep Özkan da ifadesinde, Genelkurmay Karargahı’na gelen özel kuvvetleri engelleme faaliyetinde bulunduğunu söylemişti. Ancak gerçekler hiç de öyle değildi. Özkan, Genelkurmay’da ele geçirilen görüntülerde darbeyi önlemek bir tarafa uzun namlulu silahıyla vatandaşlara ateş ederken görüntülenmişti.

Kendi taburu Diyarbakır’da görevli olmasına ve izinde bulunmasına rağmen Ankara’ya gelerek Genelkurmay Karargahı’na sivil olarak giren Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli eski Binbaşı Abdurrahim Aksoy’un, karargahtaki darbecilerin desteğiyle içeri girdiği, bu kişilerle ortak hareket ettiği görülüyordu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eski özel kalem müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel de darbe girişiminin yaşandığı akşam, ABD ve Belçika’nın yanı sıra İngiltere Büyükelçiliği ile yaptığı tespit edilen telefon görüşmelerini inkar etti. Söz konusu görüşmelerin başkaları tarafından özel telefonu üzerinden yapılmış olabileceğini ileri süren Gözel, “Benim telefonum bir ara bende değildi, başkası aramış olabilir.” dedi.

Eski Jandarma İstihbarat Okul Komutanı Kurmay Albay Murat Koçyiğit, 15 Temmuz’da sivil kıyafetli bir şekilde eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin’i ziyaret için Akıncı Üssü’ne gittiğini söyledi. Koçyiğit, Akıncı Üssü’ndeki askeri kıyafetli fotoğrafının gösterilmesi üzerine de “Bu kişi ben değilim” demişti. Mahkeme başkanı da Koçyiğit’in şimdiki bıyıklı haline dikkat çekerek, “Bıyık bırakarak bizi kandıracağınızı mı sanıyorsunuz?” diye konuştu.

Darbe bildirisini Genelkurmay Başkanı Akar’a imzalatmak için konuşan isim olan Harmancık, 15 Temmuz günü neden Akıncı Üssü’nde bulunduğu sorusuna ise “Merak ediyordum görmemiştim, görmeye geldim.” şeklinde yanıtlamıştı.

Darbe girişimi gecesi FETÖ üyeleri arasında iletişim ağını sağladığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kabul etmesi durumunda da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iletişimini sağlayacak kişi olduğu ortaya çıkan Biniş, Kemal Batmaz ile paralel verdiği ifadesinde “Kazan ilçesine arsa bakmaya gittik. Bende vertigo var. Ben Ankara’daki bombaları duymadım.” demişti.

Ne diyelim ki, hani derler " ya yalandan kim ölmüş" diye bunlarda ;

YALANIN

ENTRİKANIN

ŞEREFSİZLİĞİN hepsi mevcut hollywood senaristleri bile bunların yanında çırak kalır. Hepside, şu üç maymunu oynayan maymun ötesinde mahlûkat.

Son celse...

Hakim elinde tokmak. Tokmağı vuruyor ve son kararı açıklıyor.

ATIN BU MAYMUNLARI KAFESE...

Selam ve dua ile..