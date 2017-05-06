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ATTENDO VİNO

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Kutlu Tamay

Hani hepimizin şöyle bir mekân olsa da gitsek dediği özel bir mekân vardır ya, işte ben ‘’AttendoVino’’ yu görünce aynen öyle dedim.

Gerçekten çok özel ve farklı bir mekân. Modern çizgilerin oldukça dışında farklı bir yer. Şehrin gürültüsünün dışında Beysukent’te sarmaşıklarla kaplı otantik bir villa.

attendo-vino-001.jpg Vintage bir dekorun eşliğinde kışın şöminesi yanan yazın yeşil bahçe keyfini sizlere yaşatabilen, sunumları ve tarzı ile gerçekten sizleri şaşırtacak güzellikte.

Şarabın her çeşidini çok hoş ikramlarla birlikte tadabileceğiniz sizi eskilere götürecek hoş bir atmosfer. Özellikle keyifli özel içeceklerinizin yanında sipariş verebileceğiniz peynir ve şarküteri tabağı kesinlikle denemeye değer lezzette.

Yılların bilgi ve tecrübesini bu özel mekâna yansıtan Celal Dikkatli gerçekten güzel bir iş ortaya çıkartmış ve Ankaralılara bu özel mekânı yaşama imkânı vermiştir. Kendisini tebrik ediyorum.

Güzel müzikler, dostlarla hoşsohbet, eşsiz ikramlar ve çeşit çeşit tadımlarla bu mahzen havasındaki farklı mekânda doya doya yaşanabilir. Sıcak ve samimi ortamında zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadan gecenizi sonlandırabilirsiniz.

Tüm dostlara tavsiye eder, ağız tadı, sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim….

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