Av Tüfeği Satıcılık Belgesi olan bazı iş yerlerine denetimler düzenlendi

Av Tüfeği Satıcılık Belgesi olan bazı iş yerlerinde yapılan denetimlerde, TS/870 standardına aykırı satış yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu durum, kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple; Ankara genelinde Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) Belgesi bulunan iş yerleri nde, TS/870 standardına uymayan katlanır dipçik, tabanca görünümlü kabza, 42.72 cm’den kısa namlu, 2 fişekten fazla kapasiteli şarjör vb. ürünlerin satışı, Ankara Valiliğinin 12.01.2018 tarihli ve 6465 sayılı kararı ile yasaklanmıştır. Satışı yasaklanan ürünlerin satışının yapıldığı işyerleri ve sahipleri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari yaptırım kararı uygulanacak, TS/870 standartlarına aykırı olan ürünlerin mülkiyeti, 5326 sayılı Kanun’un 19. maddesi uyarınca kamuya geçirilecektir.