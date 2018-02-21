  • BIST 115.235
  • Altın 162,092
  • Dolar 3,7873
  • Euro 4,6698
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C

Av Tüfeği Satıcılık Belgesi olan bazı iş yerlerine denetimler düzenlendi

»
Av Tüfeği Satıcılık Belgesi olan bazı iş yerlerine denetimler düzenlendi
Av Tüfeği Satıcılık Belgesi olan bazı iş yerlerinde yapılan denetimlerde, TS/870 standardına aykırı satış yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu durum, kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple; Ankara genelinde Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) Belgesi bulunan iş yerlerinde, TS/870 standardına uymayan katlanır dipçik, tabanca görünümlü kabza, 42.72 cm’den kısa namlu, 2 fişekten fazla kapasiteli şarjör vb. ürünlerin satışı, Ankara Valiliğinin 12.01.2018 tarihli ve 6465 sayılı kararı ile yasaklanmıştır.

Satışı yasaklanan ürünlerin satışının yapıldığı işyerleri ve sahipleri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari yaptırım kararı uygulanacak, TS/870 standartlarına aykırı olan ürünlerin mülkiyeti, 5326 sayılı Kanun’un 19. maddesi uyarınca kamuya geçirilecektir. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 92.YIL DÖNÜMÜ14 Ekim 2015 Çarşamba 10:26
  • Ankara'da Okullar 1 Gün Tatil19 Şubat 2015 Perşembe 08:53
  • Turizmcilerden Vali Kılıçlar’a ziyaret06 Şubat 2015 Cuma 09:42
  • ANTOD'dan Ankara Valiliği'ne Ziyaret06 Şubat 2015 Cuma 09:39
  • İÇ ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİNDEN ZİYARET16 Ocak 2015 Cuma 15:26
  • Ankara Valiliği'nden Hayırseverlere Vefa16 Ocak 2015 Cuma 15:20
  • Valilikten Uyuşturucuyla Mücadele Çalıştayı09 Ocak 2015 Cuma 10:11
  • KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA08 Ocak 2015 Perşembe 18:30
  • AŞIRI BUZLANMA VE DON OLAYI06 Ocak 2015 Salı 18:49
  • İdari İzin Duyurusu06 Ocak 2015 Salı 14:03
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim