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Avrupa’daki ara form toplumu neden Evet Dedi?

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Fehmi Yetik

Referandum sonrası Avrupa medyası kırmızı ve beyaza bezenen manşetleri değişik olsa da aslında Avrupa’nın anlamak istediği tek şey Avrupa da büyümüş olan Türk jenerasyonunun neden antidemokratik bir sisteme evet dediği oldu?

Peki, gerçekte Avrupalı Türkler antidemokratik bir sisteme evet mi dedi? Yoksa bu Avrupaların spekülasyonu mudur?

Bu soruya cevap bulabilmek için demokrasiyi nasıl algıladığımıza bakmak gerekir.

Demokrasiyi nasıl algılıyoruz?

Demokrasi ekonomi midir? Yol yapmak, köprü tutmak ve tüneller açmak mıdır?

Demokrasi sandık mıdır?  Dev mitinglerde coşmak mıdır? Şöhret midir? Nam salmak mıdır dört cihana? İntikam mıdır? Düşmanını korkudan titretmek midir?

Yoksa Demokrasi eşitlik midir? Kardeşlik midir?  Adalet midir? Sanat mıdır? Eğitim midir?

Demokrasi özgürlük müdür?  Yoksa sadece bir yönetim biçimi midir?

Siz demokrasiyi nasıl algıladığınızı düşünürken bende biraz size Avrupa’daki Türkler ve Türk vatandaşı olan Kürtler, aleviler ve Lazları anlatayım.

Avrupa’daki Türkleri anlamak için öncelikle en başta, Avrupa’ya gelen o ilk trene bakmak gerekir.

Kimler vardı o ilk trenin vagonlarında? O vagonlarda ege bölgesinden gelen beyaz Türkler mi Yoksa Anadolu’nun kırsal bölgelerinden kopan köylüler ve işçiler mi vardı?

Şu anda Avrupa’da geldiğimiz noktada bir Türk toplumu yoktur. Kafası karışmış, iki kültür arasına sıkışmış bir ara form toplumu vardır. Avrupa’daki bu toplum ne Türk kalmayı becerebilmiş nede Avrupalı olmuşlardır. Avrupa kültürünü kabul etmemişler ama Türk kültürüne de sadık kalmamışlardır.

Durum böyle olunca bu ara form toplumunun din ve milliyetçilik duyguları hassas olur.  Duygu mantığın önüne geçer. Birey rasyonel algı yapar ve buna dayanarak yorumlar. Kararsızlık ve kimliksizlik bulanımı büyür kendini popülizmin ellerine bırakır.

İçinde bulundukları bu ruh hali bazı komik vakalarında yaşanmasına neden olur. Örneğin Türkiye’de Avrupalıyım havasıyla gezerler, Avrupa’yı yere göğe sığdıramazlar.  Avrupa’ya gelince de Avrupalıları aşağılarlar, küçük görürler, en kral Türk milliyetçisi olurlar ama ne var ki söz konusu askerlik olunca gitmemek için her türlü bahaneyi uydururlar.

Bu toplumun bireyleri boyunları boyayla işaretlenmiş koyun gibidir. Onları Türk toplumunun içinden ta metrelerce uzaklıktan kendilerine has yürüyüşleri, konuşmaları ve davranışlarıyla fark edebilirsiniz.

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