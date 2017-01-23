AVRUPA'DAKİ KOBİ’LER DAHA FAZLA İHRACATA YEŞİL IŞIK YAKIYOR

İrem Subaşı / İllüzyonist

2016’nın ikinci ve üçüncü çeyreğinde UPS (NYSE: UPS) tarafından gerçekleştirilen ankete göre; Avrupa’nın daha küçük ölçekli şirketleri kazanç yolu olarak artan bir hızla ihracata dönüyor. Ancak, Avrupa Birliği üyeliği konusunda Haziran ayındaki ‘Brexit’ referandumunun ardından birkaç ay sonra hızlı bir şekilde ihracat güvenini kaybetmeye başlayan İngiltere bu konuda istisna olarak kabul ediliyor.

UPS’in Avrupa’daki KOBİ’lerin İhracat Tahminleri üzerine gerçekleştirdiği anket, sekiz Avrupa ülkesindeki 12,815 Küçük ve Orta Boy İşletmenin (KOBİ) sahibi ve direktörlerinin yapmış olduğu tahminleri kapsıyor. Yapılan araştırma, daha küçük işletme sahiplerinin ihracat yaptığını ve ortalamanın üzerinde gelir büyümesi rapor ettiğini gösteriyor. 4. yıllık çalışmaya göre, ihracat yapan KOBİ’ler diğer şirketlerden daha hızlı büyüyor.

2016 anketinde sonuçları etkileyen en belirgin faktör, İngiltere’nin Haziran ayında AB'den çıkmak için yaptığı referandum oldu. İngiltere’de oylama öncesinde ve sonrasında insanların konuyla ilgili tepkileri ölçüldü. Çıkan sonuçlar, üçüncü çeyreğe kadar ihracat konusunda İngiltere’deki KOBİ’lerin güveninde önemli ölçüde azalma olduğunu gösterdi. Oylamadan önce, İngiltere’deki KOBİ’lerin %36’sı ihracatta artış olacağını öngörmüştü, ancak bu tahminler oylamadan sonra %20'ye düştü.

Bunun aksine, ankete katılan diğer tüm pazarlardaki beklentiler tam tersi yönde değişiklik gösterdi. İhracatta artış bekleyen şirketler ikinci çeyrekte %26 iken, üçüncü çeyrekte %33'e kadar artış gösterdi. Ankete katılan sektörlerin tümüne ait ihracat artışı İngiltere’nin pozisyonunu değiştirdi. Önceden İngiltere,Almanya’dan sonra ihracat yoğunluğu en fazla olan ikinci ülkeyken, şu anda bu sıralamada altıncı sıraya düştü.

UPS Avrupa Başkanı Nando Cesarone, “KOBİ sektöründe, uzmanlar daha büyük gelir artışı rapor etmekle birlikte, gelecekteki performansları konusunda da KOBİ’lere daha fazla güven duyuyorlar,” şeklinde konuştu. “2016 çalışması, ürünlerini ihraç eden bu küçük işletmelerin yöneticilerinin yarısından çoğunun gelir artışlarını son üç yılda gerçekleştirdiklerini göstermiştir. Buna karşılık, ihracat yapmayan küçük işletme sahiplerinin sadece %31’inde gelir artışı görülmüştür.”

İhracat yapan KOBİ’lerin oranında genel anlamda bir artış görülmekle birlikte, bazı durumlarda bu artış çok keskin olmuştur. Bu KOBİ'ler olumlu tahminler yapmış ve tüm sektörlere ait şirketlerin çoğunluğu ihracatların istikrarlı olacağını, hatta büyüyeceğini rapor etmiştir. Konuyla ilgili önemli bulgular şu şekildedir:

* İhracat yapan KOBİ’lerin oranı, İngiltere’dekiler de dâhil olmak üzere tüm sektörlerde büyüdü.Almanya’da KOBİ’ler daha çok ihracata yöneliyor.

* AB ülkeleri, Avrupa’daki KOBİ’lerin en önemli ihracat pazarını oluşturuyor. Bunu ABD takip ediyor. Diğer bölgelere ihracat yapan şirketlerin oranı, İtalya ve İngiltere haricinde tüm pazarlarda büyüme gösteriyor.

İhracat yapmayan şirketlere ilk kez ihracat konusundaki düşünceleri ve ileriye yönelik iş öncelikleri soruldu. Alınan sonuçlar, İhracata Hazırlık Endeksi denilen ağırlıklı bir ölçek yaratmak amacıyla bir araya getirildi. Bu endeks, Avrupalı KOBİ’lerin ihracata geçiş yapmaya ne kadar hazır olduklarını gösteren bir özet niteliğinde.

Bu endekse göre, ihracata başlama konusunda şirketlerin üzerinde durması gereken en önemli üç mesele, e-ticaret avantajından faydalanmak, alışkın olmadıkları pazarlarda büyümeyi öğrenmek ve piyasa bilgilerine hakim olmaktır. Fransa, İngiltere ve İspanya'daki KOBİ'ler en fazla 'ihracata hazır' olanlar olarak sıralandı. Cesarone, "Bizler, sınır ötesi ticaretin zorluklarını güven içinde aşmaları konusunda şirketlere yardımcı olmak için varız,” dedi. “Müşterilerimizin, ihracatı kolaylaştıran saygın aracı uzmanlara erişimlerini sağlıyoruz.”

KOBI İhracat Tahminleri 2016 Çalışması Hakkında

2016 araştırması kapsamında, 14 Haziran ile 24 Ağustos 2016 tarihleri arasında 12,815 KOBİ sahibi ve genel müdürler, ticari direktörler, iş ve satış geliştirme direktörleri ile anket yapıldı. Görüşmeler şu ülkelerde gerçekleştirildi: Belçika (1111), Fransa (1250), Almanya (1249), İtalya (1667), Hollanda (1999), Polonya (1790), İspanya (1247) ve İngiltere (2502). İspanya 2016’da ilk kez ankete katıldı.

İş bilişim uzmanları Dun &Bradstreet, endüstriyel üretim ve otomotivden, perakende, ileri teknoloji ve sağlık sektörüne kadar çalışmaya katılan şirketleri belirledi.