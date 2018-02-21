Avrupa’nın 5 büyük liginde oynayan en değerli 100 genç futbolcu arasında 4 Türk futbolcunun yer aldığı ortaya çıktı

Konuyla ilgili inceleme yapan Interpress’in CIES Football Observatory verilerinden derlediği bilgilere göre, Avrupa’nın en pahalı genç futbolcusunun 182,8 milyon euro değeriyle Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe olduğu belirlendi. İkinci sırada 180,2 milyon euro ile Tottenham’ın genç yıldızı Dele Alli yer alırken, üçüncü sırada ise geçtiğimiz günlerde bir sakatlık geçiren Manchester City’nin Alman yıldızı Leroy Sane oldu. 22 yaşındaki genç futbolcunun piyasa değerinin 124,5 milyon euro olduğu tespit edildi.
En değerli genç Türk oyuncu Cengiz Ünder …
Avrupa’nın en değerli genç oyuncularının yer aldığı listeye 4 Türk futbolcu girmeyi başardı. Şu sıralar Roma formasıyla fırtına gibi esen ve son üç maçta attığı 4 golle yıldızlaşan Cengiz Ünder, 21.3 milyon euroluk değeriyle listede en pahalı 48. oyuncu olarak yer aldı. Avrupa’da top koşturan genç Türk oyunculardan Villarreal forması giyen Enes Ünal, 18,6 milyon euro değeriyle listede kendisine 61. sırada yer buldu. 11.6 milyon euroluk değeriyle Mainz forması giyen Levin Öztunalı 88. ve 10,9 milyon euro değeri ile Celta Vigo’da oynayan Emre Mor ise 96. sıradan listeye girmeyi başaran futbolcularımız olarak dikkat çekti.
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