Avrupa’nın 5 büyük liginde oynayan en değerli 100 genç futbolcu arasında 4 Türk futbolcunun yer aldığı ortaya çıktı

Nur Çelebi / Editör

Konuyla ilgili inceleme yapan Interpress’in CIES Football Observatory verilerinden derlediği bilgilere göre, Avrupa’nın en pahalı genç futbolcu sunun 182,8 milyon euro değeriyle Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe olduğu belirlendi. İkinci sırada 180,2 milyon euro ile Tottenham’ın genç yıldızı Dele Alli yer alırken, üçüncü sırada ise geçtiğimiz günlerde bir sakatlık geçiren Manchester City’nin Alman yıldızı Leroy Sane oldu. 22 yaşındaki genç futbolcunun piyasa değerinin 124,5 milyon euro olduğu tespit edildi.

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