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Avşa Adası Otelleri Avsavip.com’da!

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Avşa Adası Otelleri Avsavip.com’da!
Avsavip.com Avşa Adası’nın en seçkin otel, apart ve pansiyonlarını bir tıkla elinizin altına getiriyor.

2018 yaz sezonunda tatil planlarının yapıldığı şu günlerde tercihiniz Avşa Adası olacaksa Avsavip.com ’a hemen bir göz atmanızı öneriyoruz. 2018 tatil planlarınıza kaynak niteliği taşıyacak 50’den fazla seçkin Avşa Adası’na ait otel, apart ve pansiyonlardan herhangi birini güvenle seçip tatilinizi bu yaz Avşa Adası’nda geçirebilirsiniz.

Avşa Adası Nerede?

Avşa Adası Marmara Adalar takımına bağlı bir şirin ada olup içerisinde birçok koy ve yerleşim birimini içerisinde bulundurun Balıkesir il sınırları içerisinde olan tatil beldesidir.

Neden Tatil İçin Avşa Adası’nı Tercih Etmelisiniz?

Avşa gece hayatı ile meşhur tatil beldesi olup aynı zamanda içinde bulundurduğu özgün doğa yapısı ile ülkemizin dört bir yanından yüz binlerce tatilciyi her sene misafir etmektedir. Adada 3 adet büyük disco ve 10’a yakın bar gece hayatını renkli kılmaktadır. Yine ondan fazla meşhur doğal koy ile ve bölgedeki tek kadın plajının bulunduğu tatil beldesi konumundadır.

Avşa Adası’nda Sezon Ne Zaman Başlar?

Avşa’da sezon okulların kapandığı hafta tam anlamı ile başlar ve ada hemen dolar. Çünkü İstanbul’lu tatilcilere yakın bir konumda olan Avşa’da hafta içi hafta sonu fark etmeksizin aynı doluluk vardır. Özellikle bayram dönemlerinde Avşa’da otel yada pansiyon bulmanız erken rezervasyon yaptırmadıysanız çok zordur.

Avşa Adası’na Ulaşım

Avşa’ya yaz aylarında İstanbul, Tekirdağ ve Erdek’ten düzenlenen düzenli feribot seferleri ile hızlıca ulaşabilirsiniz. Sefer saatleri ve ulaşım bilgileri için avşa adası feribot saatleri olarak Google’dan araştırma yapmanızı adaya gelmeden öneriyoruz. Avşa Adası’na ulaşımda ucuzdur. Avşa Adası bilet fiyatları hakkında araştırma yaparak tatilinizi şimdiden bütçesel açıdan da planlayabilirsiniz.

Adaya Geldiğinizde ya da Gelmeden Önce Bunlara Dikkat Edin!

Avşa’da gemiden iner inmez sizleri sevdikleriniz varsa onlar haricinde onlarca komisyoncu karşılar ve sizlere ucuz pansiyon ya da otel vaadi ile çeşitli sunumlar yapıp eşyalarınızın taşınmasına yardım etmeye kadar çeşitli yardımlarda bulunmak isterler. Tatilinizde bir mağduriyet yaşamamak adına Avşa’ya gelmeden önce mutlaka erken rezervasyon yaptırın. Bunun öncesinde Avşa Adası otel yorumları hakkında araştırma yaparak kalacağınız tesis hakkında daha önce konaklayan kişilerin önerilerini dikkate alabilirsiniz.

Avşa Adası’ndaki Otel ve Pansiyonların Durumu

Avşa Adası otelleri genellikle sabah kahvaltılı olup içerisindeki bazı tesisler yarım pansiyon olarak işletilmektedir. Avşa Adası’nda her şey dâhil otel yoktur. Pansiyonlar ise apart konseptinde olup genellikle tek odalıdır. Bazı pansiyonlar 1+1 süit tipte olup genellikle bu tarz yerlere muhafazakar ya da çocuklu yerler tatile gitmektedir.

Avşa Adası Yarım Pansiyon Oteller

Avşa’da yarım pansiyon olarak işletilen tesislerde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği seçenekleri sunulmakta olup bu hizmetler fiyatlara dahildir. Avşa Adası’nın popüler yarım pansiyon otellerinde kişi başı 100 TL’den başlayan fiyatlarla konaklayabilirsiniz. Bu tesisler Bahar Motel, Altınkum Tatil Konakları, Afissia Garden Hotel’dir.

Avşa Adası Sabah Kahvaltısı Dahil Oteller

Avşa'da kahvaltı dahil işletilen otellerden bazıları Ciner Otel***, Zeus Otel, The Park Otel, Anı Motel sizlere önerilerimiz arasında yer alabilir.

Avşa Adası Denize Sıfır Pansiyonlar

Avşa’nın diğer tatil beldelerinden farkı butik denize sıfır ve en önemlisi ucuz pansiyonları bünyesinde barındırmasıdır. Yani Avşa Adası’nda denize sıfır bir çok ucuz pansiyon ve apart bulunmaktadır. 

Avşa Adası Temiz Apart ve Pansiyonlar

Avşa'da yüzlerce pansiyon yer almakta olup çok ucuz fiyatlara tercihinize göre tatil seçenekleri yer almaktadır. Avşa'daki temizliğine güvendiğimiz pansiyonlardan bazıları Cane Motel, Lara Zeynep Apart, Kiraz Apart, Batu Suit ve Doğukan Villa sizlere önerilerimiz arasında yer alır.

Kısacası Avşa Adası; 2018 yaz sezonunda tatilinizi geçirebileceğiniz eğlenceli bir tatil beldesidir. Sizde avsavip.com üzerinden Avşa Adası otelleri için hızlıca erken rezervasyon yaptırabilir tatilinizi uygun fiyatlarla şimdiden garantileye bilirsiniz.

Avsavip.com - Basın Bülteni – 22.01.2018

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