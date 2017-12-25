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Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç Gençlik Merkezi öğrencileri, Aktif Yaşam Merkezi üyeleriyle bir araya geldi

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Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç Gençlik Merkezi öğrencileri, Aktif Yaşam Merkezi üyeleriyle bir araya geldi
Altındağ Belediyesi’ne bağlı Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç Gençlik Merkezi öğrencileri, yine bu bölgede bulunan belediyeye bağlı hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi üyeleriyle bir araya geldi.

Altındağlı çocuklar ile yaşlılar arasında oynanan satranç müsabakaları ise büyük heyecana sahne oldu. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gençlik merkezi üyeleri ile ileri yaş delikanlılarının devam ettiği Aktif Yaşam Merkezi üyelerinin bir araya gelerek vakit geçirmesini çok anlamlı bulduğunu belirterek, “Gençler ve yaşlılar arasındaki bağı ne kadar güçlü tutarsak, geleceğe o kadar emin adımlarla ilerleriz.” dedi.

Çay içip satranç oynadılar

Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç Gençlik Merkezi’nden yaklaşık 20 öğrenci, erkeklerin özellikle de emeklilerin devam ettiği bir eğitim kültür merkezi olan Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Altındağlı amcalarıyla çay içip sohbet eden çocuklar, daha sonra satrançtaki maharetlerini sergiledi. Keyifli satranç müsabakalarında centilmenlikten ödün verilmedi. Kazanan hoşgörü, sevgi ve saygı oldu.

Çocuklara bağlama çalıp yaptıkları resimleri de gösteren Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi üyeleri ise ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç Gençlik Merkezi’nden Emir Kaan Gerede, bu ziyaretlerin önemi hakkında konuştu. Amcalarını ziyaret ederek onlara moral verdiklerini dile getiren Emir Kaan, bu tür faaliyetleri sık sık düzenlediklerini hatırlattı. Kaan, bu ziyaretlerin sadece bayramlarda değil her gün yapılmasını da gerekli gördü.

Bir diğer üye Hasret Yağcı ise duygularını şöyle ifade etti: “Yaşlılar, herkes tarafından ziyaret edilmeli. Bu ziyaretler her zaman yapılsın. Her zaman mutlu olsunlar. Unutmamak gerekir ki herkes yaşlanacak. Bugün amcalarımızın elini öptük. Onlarla sohbet ettik. Yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize…”

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