Aylık kişi başı ortalama 441 dakika konuştuğumuz belirlendi

Nur Çelebi / Editör

Türkiye’de son günlerde yetkililer teknoloji bağımlılığı konusuna dikkat çekerken Avrupa ülkeleri arasında cep telefonu ile en fazla konuşan ülke olduğumuz ortaya çıktı. Interpress’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği verilere göre ülkemizde bulunan mobil abone sayısı 76 milyonu geçerken, yılın ikinci çeyreğinde cep telefonu ile kişi başı ortalama aylık 441 dakika konuşma yaptığımız belirlendi. Türkiye’yi 295 dakika ile Makedonya, 271 dakika ile İtalya ve 270 dakika ile Romanya takip ederken Avrupa ortalamasının ise 251 dakika olduğu tespit edildi.

Mobil trafik arttı, sabit trafik azaldı …

Medyaya konuyla ilgili 10 binden fazla haber yansırken çıkan haberlere göre, toplam mobil trafik miktarının 63,84 milyar dakika, sabit telefon trafiğinin ise yaklaşık 1,91 milyar dakika olarak gerçekleştiği belirlendi. Buna göre, mobil trafik miktarı yüzde 6,5 artarken, 11 milyona yakın abonesi bulunan sabit telefon trafik miktarının ise yaklaşık yüzde 9 azaldığı görüldü. Ayrıca toplam konuşma trafiğinin yüzde 93,2'sini mobil konuşmaların oluşturduğu tespit edildi.

22 milyondan fazla SMS gönderildi …