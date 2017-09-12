Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

Ofiste sıradan bir gün. Bayan iş arkadaşım her zaman ki gibi gene çiçekleriyle ilgilenmekle meşgul. Çiçeklerinin içine yerleştirmiş olduğu akıllı bitki sensörünün topladığı nem, ışık, gübre ve su gibi ihtiyaç verilerini telefonundan inceliyor.

Kocasından ayrıldığından beri bütün dünyası çiçekleri ve kedisi oluvermiş. Nasıl olmasın ki? Çocukları bile daha 18 yaşına gelmeden kendi evlerine çıkıp kendi ayakları üstünde durmayı öğrenmişler. Durum böyle olunca kendine ve başka şeylere ayıracak daha çok zamanı kalıyor. Çiçeklerinden ve kedisinden arta kalan zamanını senede birçok kez güneşin zengin olduğu coğrafyalara seyahat ederek değerlendiriyor.

Dul olmasına rağmen hiç bir zaman ekonomik sıkıntısı çekmemiş veyahut darda kalmamıştır. Üstelik buna ek olarak da hem kendi evini almış hem de iyi bir emeklilik birikimi yapmış.

Bir an gözlerim pencereye dalıyor, yağmur damlacıkları ofisin penceresine vuruyor. Damlacıklar sanki birlikten kuvvet doğar der gibi 2 veya 3 damlacık olunca birleşip aşağı doğru beraberce akıyorlar.

Sonra internetten haber okumak için “the Guardian” gazetesini tıklıyorum. Ana sayfada benim iş arkadaşımla ayni yaşta bir Arakanlı bayan. İki elinde iki yavrusu, yüzünde korku ve telaşın ifadesi. Gözleri yorgun ve hüzünlü. Uzun ve zayıf kolları iki yavrusunu taşımayacak kadar yorgun. Yüzü o kadar zayıf ki elmacık kemikleri derisine yapışmış gibi.

Belli ki onun derdi çiçekleri veya kedisi değil onun derdi iki çocuğuyla hayatta kalabilmektir.

Resmin altındaki başlığa bir göz atıyorum. Avrupa, ABD ve bazı sivil toplum örgütleri Arakan'daki olayları kınıyormuş diye yazıyordu.

Düşünüyorum, bir kınama duyurusu hayatta kalma mücadelesi veren bir kadına ne verebilir?

Ekmek, gıda veya bir damla su verebilir mi?

El uzatıp güvenli, huzurlu bir ortam sağlayabilir mi?

Bir sıcak döşek veya bir yumuşak yastık verebilir mi?

İkisi de ayni dünyanın kadınları, biri batıda doğdu diğeri doğuda. Birinin derdi çiçekleri diğerinkiyse yaşamak.