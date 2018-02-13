Ayşe Hanım, Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde okuma hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor

“Kız çocuğu okumaz'' denilerek okula gitmesine izin verilmeyen Ayşe Kurubaş (44), Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde okuma hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.

Okuma hevesinin gazetelerden geldiğini kaydeden Kurubaş’ın en büyük hayali ise ortaokulu bitirip ehliyet sahibi olmak.

Kendi kendimin öğretmeni oldum

11 yıldır Ankara’da yaşayan Ayşe Kurubaş’ın, okumayı öğrenme hikayesi azmi kadar dikkat çekiyor. Gazete küpürlerini keserek harfleri öğrendiğini ifade eden Kurubaş, “13 yaşında bir kuruyemiş fabrikasında çalışmaya başladım. Oraya her gün gazete geliyordu. Bende mesai bitimi onları alıyordum. Tek tek harfleri kesip, gece yarısı televizyonda tekrar programlarındaki yazılara bakarak harfleri yan yana getiriyordum. Sonra harfler kelime, kelimeler cümle oldu ve okumaya başladım. En sonunda ise kendime okuma kitabı aldım. Kısacası kendi kendimin öğretmeni oldum” dedi.

Okumanın yaşı yoktur

Ayşe Kurubaş’ın okumanın yaşı olmadığını ve azimle her şeyin üstesinden gelinebileceğini herkese gösterdiğini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitimin her zaman destekçisi olduk olmaya da devam ediyoruz. Gerek aile merkezlerimizde gerekse diğer sosyal tesislerimizde insan hayatına katma değer sağlayacak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Hanım kardeşimizi bu başarısından dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Akgül’e teşekkür ediyorum

Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi ’ne ise bir arkadaş tavsiyesi üzerine geldiğini kaydeden Kurubaş, “Buranın bana katkısı çok fazla oldu. Okuyabiliyordum ama oldukça yavaş. Bu da bana sınavlarda zaman kaybettiriyordu. Eğitmenlerimiz sayesinde her geçen gün daha da hızlanıyor ve dil bilgisi kurallarına daha fazla hakim oluyorum.

Böyle bir hizmet sunduğu için de Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eşim araba sözü verdi

Eşinin okumasında çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Kurubaş, “Kendisi bana okumanın yaşı olmadığını öğretti. O’nun desteği ile okuma hevesim daha da arttı. Hatta ehliyeti alırsam araba sözü de verdi. Bu süre zarfında eşim geçirdiği bir kaza sonucu görme yetisini kaybetti. Şimdi onun için gazeteleri ben okuyorum” diye konuştu.