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Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evleri, işaret dili kursundaki ikinci mezunlarını verdi

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Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evleri, işaret dili kursundaki ikinci mezunlarını verdi
Pursaklar Belediyesi Ayyıldızve Hüma Sultan Hanım Evlerinde açılan İşaret Dili Kursunu başarıyla tamamlayan 26 kadın sertifika alarak yeni bir meslek sahibi oldu.

Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evleri, işaret dili kursundaki ikinci mezunlarını verdi. Pursaklar’da geçen yıl açılan kursa çok sayıda hanım başvuru yaptı. 2016 yılı Ekim ayında başlayan 120 saatlik kursu başarıyla tamamlayan 26 kursiyer emeklerinin meyvesini alarak sertifika sahibi oldu. Alınan bu sertifikalar hanımlar için yeni iş imkânı sunacak. Diğer kursiyerlerin de mezun olmasının ardından başlayacak olan 2. Kademe İşaret Dili Kursu’na ise ön lisans ve lisans mezunları katılabilecek.

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan kadınlar Ankara’da düzenlenen “İşitme Engelliler Konuşuyor, E-Devlette Engel Yok” paneline de katılma imkanı bulup uygulama yaptı. Hem eğitim kalitesini arttırmak hem de hanımları meslek sahibi yapmak için kolları sıvayan Pursaklar Belediyesi, 5 ayrı mahallede kadınlara yönelik sağlık, spor, eğitim, kültür, sanat ve meslek kursu alanında hizmetlerini sürdürüyor.

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