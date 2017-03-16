AZERBAYCAN

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

30 yıldan beridir şiir yazıyorum... Gönlüme, yüreğime bir sevda ateşi, hatta sanki bir kuşun ilk çırpınışlarının düştüğü günden beri... Sonrasında da; hak edenine de, etmeyenine de hep yazdım.

Bu güne kadar iyi mi yazdım kötü mü, onu da bilemeden... Buna, bu şiirleri okuyanlar karar versin. Zaten, eskiden "facebook," eskiden "beğeni" mi vardı ki; "beğeni" gibi bir derdim de olsun?... Paşa gönlümden geçenleri yazdım. Bi de has ettim ki?

Bir de; Nazım'ların, Can Yücel ve Akengin'lerin, Attila İlhan, Necip Fazıl ve Ümit Yaşar'ların şair olduğu bir ülkede bize de şair demesinler elbet?... Öyle de olmalı bu... Bunu bir an için beklemenin bile çok ayıp olacağını sayarım kendi adıma. Ölene kadarda, (kimi kolaycılar gibi yapıp,) adımın önüne de hiç bir apolet-etiket koymam, koyamam...İsterse Yüz kitabım olsun! Benden olsa olsa şiir hamalı olur.... Lütfen; "Şiire saygı!"

Uzun zamanlardır Nesir'lerde yazdım. Yeni bir romanın heyecanı var şimdilerde içimde. Umarım mitolojik zamanların bu "Amazon" öyküsü okunur, beğenilir. Ama "yazarlık" derdim de hiç olmadı, olmayacak... Ne yapıyorsam, “nefes aldığım bu toprakların, memleketimin tanıtımıdır” derdim. Çünkü bu cennet şehir hep unutulmuş. Hep ezilmiş. Hep sömürülmüş. Kendisini çekip hak ettiği yerlere çıkaramamış. Ki; 150 yıllık "Kent ve Levanten Kültürü," 4000 yıllık da olağanüstü bir tarihi olmasına rağmen?

Bu kentte 100 yıl önce harmanlarda frakları, smokinleriyle çalan "Filarmoni Orkestraları" varmış... Konser vermeye kapalı büyükçe bir salon bulamazlarmış da, harmanlarda verirlerşermiş halka konserlerini. Konaklarından piyano sesleri eksik olmazmış Şehr-i Cananım Giresun'umun. Sokaklara taşarmış... Bu masal kentin Sokakbaşı Semtinde, sadece hanımefendi kadınların müşteri olabileceği ve oturup "adam gibi" içecekleri "Gızlar Meyhanesi" varmış. Ki; bu olayı Paris'te bile bulamazsınız? 2 tane konsolosluğu, şehrin altın parasını basan bir de darphanesi varmış... Şimdi her birinin yerinde yeller esiyor! Tüten tek bir fabrika bacası bırakmadılar, lağvettiler her birini. Bu yüzden kimse bana "Giresun Milliyetçiliği" nden falan bahsetmesin. Topal Osman Ağa'mın ölümüyle, bitmiş o işler.

Kimi dostlarım bana "siyaset de yazmalısın?" dediler. Her birini de kırmak zorundayım. Bilenler bilir, kimseden korkum olmaz ama benim harcım değil o işler? Çünkü insanoğlu sevdiği işi severek yapmalı bu dünyada. Çok güzelim bir ülkenin ne hallerde olduğunu mu yazmalıyım size? Türlü türlü rezilliğini mi?... Utanmazlık, aymazlık, yalan, dolan, riya, kan, revan, sürekli patlayan bombalar, toprağa düşen canlar, vatanı için hayatından vazgeçen ana kuzuları; bunları mı yazmalıyım? Ben bu dünyanın iyi ve güzel tarafındanım. Kibri, göz yaşını, husumetleri, aptalca siyasi çekişmeleri, tepeden bakmaları ama "büyük aldanmaları" yazmayacağım. 3-5 seneye emekli oluyorum. Kim bilir, belki bir kanun yasalaşırsa, yarın... Rahmetlik Dedemin ölüp gittiğinde bıraktığı ama şimdilerde talan olmuş devasa arazilerinin biraz yukarısında bir yer alacağım Uzgur Köyünde... Bu dünyanın utanmazlığından uzak, bir inzivada, sonsuz zamanlara kavuşmak için.

Ama yaşadığımız iklimin bütün acılarına, güzel ve çilekeş Yurdumunsa bütün sıkıntılarına rağmen umut var olmalıyız yinede... Aydınlık, huzurlu ve herkesin uygarca ama adalet içinde olduğu bir ülkenin sahibi olmak için.

* * *

Bu kadar iç karartıcı bir pasaj, kötü bir giriş için yeterlidir sanırım? Bu sebepten dolayı da, Sizlerden özür dilerim. Bir soruyla devam edelim mi:

"Azerbaycan kardeş ülkemizdir ve bu yazılanların da "başlığıdır" bu yazıda. Neden acaba?"

(Bu sözlerim) Güzel ve talihsiz ülkemin tam da tersine olacak ama; her şeye rağmen ve yinede, adı "Giresun" olan, rengiyle, güzellikleriyle, neşesi ve hüzünleriyle, bir farklı gezegende yaşarız biz sanki?... Çünkü, olağanüstü bir doğaçlama tiyatrodur bana göre, çoğuncası buralarda yaşananlar.

Anılan bu kentte; komedi filmleri çekilen setleri, stüdyoları, en gülünesi tiyatro sahnelerini aratmaz çoğu zaman bu topraklarda olup bitenler? Şehr-i Cananım için, o kadar da iddialıyım... Örnek mi?

İstemediğiniz kadar..

* * *

Geçen gün annemdeyim... Oturduk, sohbet ediyoruz... Muhabbetin orta yerinde tuttu bu dedi ki; "Oğlum duydun mu? Fehime Teyzen, Azarbeycan hastalığına yakalanmış!!!"

Ben önce bir anlam veremedim ne demek istediğine... Böylesi yeni bir hastalık mı türedi gibisinden? Kadının şikayetlerini sordukça sordukça bastım kahkahayı... "Alzheimer" olmuş meğerse kadın? Dedim ki Anama; "Anne, artık 80 oldun... Sende de yakındır Azerbeycan"

O da dedi ki; "Oğlum ben deminki yemekte ne yediğimi unuttum. Ha Azarbeycan, ha alzemhaayır." Güldük birlikte.

Akşamına, çok sevdiğim bir dostum aradı beni. Acil kan lazımmış bir yakınına. Akrabası kadın, kalp ameliyatı olacakmış. Benim grubumdandı aranan kan. "Vereyim" dedim. Geldi beni aldı ama 2 ünite lazımmış. (Aylardan Ramazandı.) İftar sonrası, insanların çok yoğun olduğu Giresun Cumhuriyet Parkı, kafeler bölgesidir. "Oraya gidelim de, buluruz birinden" dedim.

Arabayla parka varmak için liman bölgesinden otobana çıkmak gerekiyor. Oradaki bir esnaf abimizi gördük geçerken. Yanında da gençlerden oluşma bir kalabalık var. Şansımızı bir deneyelim dedik. Arabadan inmeden durumu camdan aks ettirdim ben. Bayram Usta, çocuklara sormuş, kan verip veremeyeceklerini... Az sonra bize doğru yürüdü geldi. Dedi ki;

- Hacı'm, (yakın dostlarım bana böyle hitap eder) memlekette ne kadar manyak varsa başıma üşüşüyo akşam akşam... Bunların daha kan gruplarından dahi haberleri yok! İçlerinden biri; diğerleri A,B, C, diye sayıp giderken, kan grubunun "P" olduğunu bile söyledi!!!

Ben de dedim ki; "Abi Lazdır o?... B ye P diyo onlar... Normaldir."

* * *

Şimdi başka bir yerde, az ilerideki Cumhuriyet Parkındayız. Gereken kanı bir türlü bulamadık ama orada da gülmekten yerlere yatacak durumlar geldi başımıza. Manyağın biri; "Abi ben verirdim ama tutmuyo benimki" dedi bize... Haliyle merak ettik, "senin ki hangi gruptu koçum?" dedim ben. Verdiği cevapla da, intiharı ciddi ciddi düşündük o an için biz. Çünkü, bu dünya bize fazla!

Liseden beri matematik problemlerine takılmış, ve sonraki yaşamı boyuncada bu eziyeti hiç unutamamış bir manyaktı demek ki bu arkadaş anlaşılan;

- Benimkisi x (iks) gurubu aabi???

Dedi çünkü..

Hasta yakını olan bizim Emin'le biz kendimizi hastaneye delirmeden zor attık... (Gerçi bizim Emin'de yarı deli ya? Neyse?) 8 ünite kan harcanan bir ameliyattan yeni çıkmış kadıncağız... İyimiş, sağlıklıymış. İyi ki de bizim bulacağımız olası kanları vermemişler ona. Yoksa ne olurdu garibimin hali?

Durup dururken yükselir uçardı bence fezaya o mübarek ayda?... Ama hiç bişii olmasa da; kesin "Azarbeycan"(?) olurdu???