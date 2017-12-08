AZERBAYCAN, BOSNA-HERSEK, TUNUS VE KANADA BÜYÜKELÇİLERİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’YI ZİYARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Tunus ve Kanada büyükelçilerini, makamında ağırladı.

Başkan Tuna’nın ilk ziyaretçisi, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu. Türkiye’de yeni göreve başlaması nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna’ya nezaket ziyaretinde bulunan Büyükelçi Hazar İbrahim, Başkan Tuna ile Azerbaycan ve Türkiye’deki belediyeler arasındaki ilişkinin artırılması için fikir alışverişinde bulundu.

Bosna-Hersek Büyükelçisi Bakir Sadovic de ziyaretinde, Doç. Dr. Tuna’yı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı kutladı. Görüşmede, Saraybosna ve Ankara arasındaki kardeş kent ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Tunus Büyükelçisi Mohamed Fayçal Ben Mustapha , Ankara’nın gelişmesinden ve kalkınmasından dolayı hayranlığını dile getirerek, bu tecrübelerin, Tunus’taki belediyelere aktarılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tuna’nın son ziyaretçisi, Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter oldu. Görüşmede, Tuna ile Cooter, Kanada -Türkiye arasındaki ilişkileri ele aldı. Cooter, Kanadalı yatırımcıların, Türkiye ve Ankara projelerine ilgisinden söz etti. Görüşmede ayrıca Ankara ile Kanada’daki yerel makamlar arasındaki temasların da güçlendirilmesi konuları ele alındı.