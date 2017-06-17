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Baba, ailenin temel direğidir

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Svetlana Williams

Türk geleneğinde baba, ailenin temel direğidir. Baba; adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgeler. Babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için büyük bir özveriyle çaba harcar. Bu yüzden, anne ve babalarımızın hakkını ödeyemeyiz.

Onların rızasını kazanmak ve gönüllerini hoş tutmak için, onlara her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Anne ve babalık sevgisi hiçbir hesaba dayanmaz. O sevgi koşulsuz ve çıkarsız bir sevgidir. Bu itibarla,başta ailesi, eşi ve çocuklarını geride bırakarak ay yıldızlı bayrağımız ve vatan toprağının bütünlüğü için terörle mücadelede görev yapan kahraman asker ve polisimiz olmak üzere, Çınar ağacı gibi ailesine kol kanat geren tüm babaların ve baba adaylarının, Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyorum..

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