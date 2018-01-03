Bademlidere Çankaya Evi’nde tencere ve tavalar saate dönüşüyor

Birçok farklı kursun bulunduğu Çankaya Evlerinde bugünlerde kullanılmayan tencere ve tavalar saate dönüşürken atık kağıtlar sepete dönüşerek yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Bademlidere Çankaya Evi ’nde ahşap boyama kursu olarak verilen eğitimlerde kadınlar evlerinde kullanmadıkları tencere ve tavaları önce boyuyor ardından süslüyor ve son olarak saat düzeneğini takarak yıllarca omlet yaptıkları tavaları duvar saatine dönüştürüyor. Kadınların bir diğer ilgi odağı ise gazete kağıtlarından sepet yapmak. Kullanılmayan kağıtları ilmek ilmek örüp ardından vernikleyen kadınlar, çöpe gidecek kağıtları ileri dönüşüm yoluyla çok amaçlı sepete dönüştürüyor. Pet şişeden basit bir ahşaba birçok materyali ileri dönüşüme çeviren kadınlar, malzemeye para vermemekten mutlu olduklarını söyledi.

Bir anlamda ev ekonomisi eğitimi aldıklarını dile getiren kursiyerler, “Pahalı hayat şartlarında kendi ihtiyaçlarımızı kendi malzemelerimizle karşılamak çok güzel bir duygu. Kendimiz için ailemiz için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştular.