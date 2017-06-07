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BAĞLICA BÖLGESİ’NİN TRAFİK ÇİLESİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 4 KİLOMETRELİK BULVARIYLA RAHATLAYACAK

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BAĞLICA BÖLGESİ’NİN TRAFİK ÇİLESİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 4 KİLOMETRELİK BULVARIYLA RAHATLAYACAK
-BAŞKAN GÖKÇEK:-“HEDEFİMİZ, EYLÜL AYININ ORTALARINA KADAR BULVARI AÇMAK”-"SABANCI BULVARI İLE BAĞLICA BULVARI’NI BİRLEŞTİREREK, BAŞKENT TRAFİĞİNE YENİ BİR CAN DAMARI DAHA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Zırhlı Birlikler arazisi içinden geçecek ve Sabancı Bulvarı ile Bağlıca Bulvarı'nınbirbirine bağlayacak 4 kilometrelik yeni bulvarın yapım çalışmalarına      başlandığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sabancı Bulvarı’nın bitiminde bulunan askeri alana iş makineleriyle girerek, yol için ilk kazmayı vurdu. Eskişehir Yolu ve Bağlıca trafiğine büyük rahatlık sağlayacak olan yolun, Eylül ayı içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Başkan Gökçek, Ankara'nın Batı yakası istikametine yeni bulvarlar açılmasına karşın, trafikte bazı bölgelerde yoğunluk yaşandığını, bu bölgelerden birinin de Eskişehir Yolu ile hızlı yapılaşma ve yerleşimin yaşandığı Bağlıca bölgesi olduğunu söyledi.

Başkan Gökçek, şu bilgileri verdi:

“Fen İşleri Daire Başkanlığımız, Eskişehir yolu Bağlıca kesişimine köprülü kavşak yapmasına karşın, bu bölgede yine de yoğunluk     yaşanıyor. Sincan ve Etimesgut bölgesinden bu alana gelen araçların da katılımıyla yoğunluk artıyor. Bunun için bir çalışma yaparak, taşınan Zırhlı Birlikler arazisi içinden geçecek ve Sabancı Bulvarı ve Bağlıca Bulvarı’nı birbirine bağlayacak yeni bulvar üzerinde fikir birliğine vardık. Ardından Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık ile geçtiğimiz Kasım ayında bir protokol imzaladık. Daha sonra da hemen harita çalışmalarını yapıp projeyi hazırladık.

Son olarak yolun geçeceği alanda askeri araziler ve MİT arazilerinin bulunması nedeniyle kurumlar arası görüşmeleri    sürdürerek, tamamladık. Ardından hemen yolun yapımı için          tabir yerindeyse ilk kazmayı vurduk. Her iki kurum için bir sorun          oluşturmaması          için, imzalanan Güvenlik Protokolü'yle yapılacak         bulvarın geçeceği alan boyunca, çalışma yapılacak alanı bir tel örgüyle diğer bölgelerden ayırıyoruz.”  

Bulvarın geçeceği alan içindeki yapıların kaldırılma işlemlerine de başlandığını bildiren Başkan Gökçek, “Çalışmalarımızı 10 güne kadar daha da hızlandıracağız ve Sabancı Bulvarı ile Bağlıca Bulvarı’nı birleştirerek, Başkent trafiğine yeni bir can damarı daha açmış olacağız. Çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürerek bulvarı, köprüleri ve köprülü geçitleriyle birlikte Eylül ayının ortalarına kadar bitirmeyi hedefliyoruz”diye konuştu.

 

-KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE ALT GEÇİTLER YER ALACAK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar da yapılacak 4 kilometrelik bulvarın, 50 metre genişliğinde ve servis yollarıyla birlikte toplam 10 şerit olacağını söyledi. Üçpınar, yolun yapımından sonra, araçların Sabancı Bulvarı’ndan transit şekilde Bağlıca Bulvarı’na geçebileceğini ve iki yönlü bir rahatlama sağlanacağını bildirdi.

Yeni yolun kuzey ve güneyi arasındaki geçişlerin sağlanması amacıyla, yol üzerinde belirlenen noktalarda alt geçitler yapılacağı bilgisini de veren Vedat Üçpınar, “Yeni yapılacak bulvarın Bağlıca Bulvarı’na bağlandığı noktada 2 adet “U” köprüsü ile mevcut güzergahta da 2 köprülü kavşak ve menfez bulunacak. Ayrıca Bulvar Gordion Alışveriş Merkezi'nin önündeki Ankaralılar Caddesi ve Eskişehir Yolu'na da köprülü kavşak sistemiyle bağlanacak” dedi.

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