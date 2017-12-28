Bağlum'un ilk kültür merkezi olma özelliğini taşıyan Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi, gençlerin yeni adresi oldu

Keçiören'in önemli bir eksiğini gideren Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi gençlerin sosyalleşmelerine katkı sunarken nitelikli ve keyifli zaman geçirmelerine de aracılık ediyor.

Oyun alanı bölümünde dart, bilardo, futbol ve basketbol langırt, masa tenisi, air hokeyin yer aldığı Merkezin akıl oyunları bölümü ise iddialı satranç rekabetlerine sahne oluyor.

Dinlenme alanının da unutulmadığı Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi 'deki atölye sınıfında gençler, geleneksel el sanatlarını öğrenirken geniş kütüphanesinden de faydalanabiliyorlar. Satranç turnuvaları ve kütüphane sohbetlerinin de planlandığı merkez, şimdiden gençlerin akınına uğruyor.

SİNEMA SALONU DA VAR

İçerisindeki sinema salonunun da büyük beğeni topladığı Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi ile ilgili gençler,"Bağlum'un böyle bir sosyal ve kültürel merkeze ihtiyacı vardı, Başkanımız Mustafa Ak bu ihtiyacı giderdi, bizi çok mutlu etti." görüşünde hemfikir...

Tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu merkezle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; " Bağlum'a ayrı bir değer katan Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezimizi, 6 bin 500 metrekarelik alana inşa ettik. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, aerobik ve fitness salonları, çok amaçlı salon, 6 derslikli KEDEM kurs merkezi , gençlik merkezi aktivite salonu ile kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor. İçerisindeki Gençlik Merkezimiz ise günün her saati büyük ilgi görüyor. Biz geleceği inşa edenin gençler olduğunu biliyor, onların sosyal ve kültürel etkinliklerle nitelikli zaman geçirmesini ve onları sokağın kötü etkilerinden korumayı kendimize görev addediyoruz." ifadelerini kullandı.