BAHAR: İçimizdeki sımsıcak bir tebessüm.....

Dr. A. Kadir Kıran / Zir. Yük. Müh.

Bahar, hemen herkeste aynı hormonal değişimleri, aynı ruhsal ve düşünsel refleksleri vücuda getirmektedir. Büyük çoğunlukla kışı uzun geçen bir coğrafyada yaşama kaderine rıza gösteren insanımız üzerinde, yine çoğunluğumun yoksulluk sınırında bir hayatı sürdürdüğü düşünülürse, bin bir zahmetin üzerine, söyle bir ferahlamaya imkan tanıdığından olmalı ki bahar bir duygusallığı çağırmaktadır.

Şimdi artık o yeknesak ve karanlık mevsim sona ermiş, önce eriyen karları, sonra da Nisan’ın bereketli yağmurlarını kana kana içen toprağın, ılık rüzgarlar eşliğinde her türlü ürüne can katma zamanıdır bahar.

Bahar, hayallerimizin içindeki pembe ve beyaz düşlerin ülkesine giden yolda bir güzelliktir. Yüreğimize sımsıcak bir tebessüm bırakır bahar. Atılan tohumlar çimlenir, filizlenir, bahçemizde sarmaşıklar büyür, yeşil bir kez daha sarar bizi baharda. Sokaklarda rüzgar bir başka eser, çocuklar bir başka oynar baharda. Dağlardan kekik kokusu, toprak kokusu gelir baharda. Bir kez daha yaşadığımıza, bir kez daha bahara seviniriz. Belli ki bahar apansız sevinçlere ve sımsıcak doğuşlara vesile olur.

Toprakta inanılmaz bir telaş vardır Baharda. Kışın kendine sığınmış tohumlara can verir bahar. Çayırlar, meralar ve çimenler yeryüzünü gönüllerince yeşile boyama sevdasına düşerler baharda. Toprakta inanılmaz telaş vardır baharda. Tabi ki siz çiftçilerimizde de aynı telaş vardır sanırım şimdilerde. Kiminiz pamuk ekimleri için hazırlık yapıyorsunuzdur, kiminiz ise ekinlerinizin boylanmasını yakından izliyorsunuzdur. Bu yıl ki iklimin gidişi, hasatta bereketli bir yılı işaret ediyor. Umarım bereketli Nisan yağmurları her türlü ürüne can katar, tat katar, bolluk katar.

Geçen hafta içinde bir grup çiftçilerle bir araya gelmiştik. Tarım alanlarının canlılığını, baharın içimize kattığı sevinçle ayrı bir izledik. Özellikle buğday tarlalarının o yemyeşil ve canlı görüntüsü hububat için iyi bir yılı müjdeliyordu sanki. Geçmiş yıllarda aynı canlılığı görememiştim. Siz çiftçilerle de görüşmemizde bu yıldan şu ana kadar memnun olduğunuzu dile getirdiniz. Umarım emeğinizin karşılığını alır ve bir yıllık yorgunluğunuzu unutursunuz.

Artık bahar, insanların yüzünde içten bir gülümseyiş, gamzelerin çiçek çiçek açması ve güzelliklere doğru saçılma zamanıdır. Bahar, insanın kıpı kıpır eden yüreğidir gayrı bir bakıma da. Yazımı büyük şairimiz Yahya Kemal’in şu dizeleriyle bitiriyorum. “Denizden ve dağdan gelen hüzne kandık; Bulutlar dağılsın, bahar olsun artık....”