Bahçeli Milleti İbrahim’i keşfetti

Eyüphan Kaya

Bahçeli getirilen yeni sisteme inanmış ve gereğini yapıyor. Çünkü artık küçük partilerin kayda değer bir etkisi yok, üstelik Türkçülük üzerinde yapılan siyaset de Kürtçülüğü besliyor, tek çare milleti İbrahim.

Eskiden küçük partilerin koalisyon umutları, hükümetten dışarıdan destek vb. işe yaradığı durumlar oluyordu ama bunlara da gerek kalmadı.

Başkan kabinesini kendi isteğine göre kuruyor ve üstelik meclisten bir güvenoyu alma gibi bir durum da söz konusu değildir.

O zaman siz devlete sahip çıkmak istiyorsanız Başkanın sağında solunda yer almanız lazım, başka bir yolu kalmadı.

Umut ediyorum ki başkan yardımcılarından biri Türk, biri Kürt, biri de Kadın olacak, hem de öyle duyarlı kimseler olacaklar ki gerçek anlamda kamuoyuna bir güven verebilsin.

Mesela “ben de Kürdüm” deyip Kürt meselesine aşina olmayan, sorunun çözümünü kendine dert edinmeyen birini Başkan yanına alsa ne almasa ne? Tam tersine bu sorunu kendine dert edinmiş, gayretli birini yanına alacak ki halk ondan bir umut beslesin.

Sıradan bir Türk’ü yanına almaktansa Devlet Bahçeli’yi yanına alması daha iyi değil mi? En azında kimi Türk vatandaşlarımız bilirler ki Başkanlık düzeyinde Türklere sıkıntı verecek bir durum oluşmaz. Ama bu Türkçülük yaklaşımını değiştirmesi şartıyla tabi. Yenidünya düzeni artık Turancılık tarzı bir Türkçülüğü kabul etmemektedir.

Kadın haklarına duyarlı bir bayanı yanına alması da güzel olur, ama bu bayan feminist bir yaklaşımla kadın haklarına sahip çıkmaya çalışırsa vay kadınlarımızın haline, tam tersine aile kavramı içinde kadının yeri ve önemi şeklinde Kadıların haklarına sahip çıkacak/çıkmalıdır diye düşüyorum.

Peki birleştirici kavram ne olmalıdır derseniz? tek kelimeyle “Vatandaşlık” derim.

Vatandaşlık kavramı çerçevesinde bireyin hak ve özgürlüklerini koruyup kollayacaksınız, birey kendini güvende hissedecek asıl mesele budur.

*Aile kavramına önem vereceksiniz,

*Akraba ilişkilerine önem vereceksiniz,

*Komşuluk hakkına dikkat edeceksiniz,

Bunun için inanç ve kültürümüze uygun yasal ve anayasal düzeyde yapılanmaya gideceksiniz.

Yok efendim medeni kanunmuş, laiklikmiş, bölücülükmüş… bu tür kavramlarla önünüzü kapatamaya çalışan her kim olursa olsun tek kelimeyle “haydı oradan” deyip, yolunuza devam edeceksiniz.

Benim kanaatim budur, başka aklınıza gelen bir düşünce varsa esirgemeyin derim.

Dolayısıyla Devlet Bahçeli’nin bu beyanını, haklı ve yerinde buluyorum, darısı diğer tercihlerdeki isabette.

Haydi hayırlı olsun.