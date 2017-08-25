Bahçeli: silah bırakmayı tavsiye etti

Eyüphan Kaya

Oslo görüşmeleri sonucu gerek devlet gerekse İmralı bin bir zahmet sonucu bir mutabakata varmıştı.

Bir yandan devlet diğer yandan bir kesim Kürtler bu mütabakattan memnun olmadığı halde memnuniyet derecesini bilmediğimiz halde devlet adına hükümet PKK adına Öcalan bu anlaşmaya onay vermişti.

Hani bir ifade var “en iyi barış taraftarları memnun olarak masadan kalkmadığı barıştır” deniliyor. Yani barışta tarafların içinde bir ukde kalıyor.

2013 nevrozunda okunan Öcalan’ın mektubu bana da umut verici olmuştu ki ikinci gün “aklın yolu birdir” başlıklı bir yazı kaleme almış, umut ve mutluluğumu dile getirmiş, kamuoyuyla paylaşmıştım.

Zaman içinde PKK tarafından bir oyunbozanlık oldu, PKK dışarıya çekilmekte gevşek davrandı, Kandil silahsızlanma kongresine itiraz etti, bölgeyi hegemonyasına aldı ve özyönetim teraneleriyle halka farklı bir şeyler anlattı.

“ Buralar benden sorulur” dercesine halk üzerinde bir tahakküm kurdu. Yol kesmeler, adam öldürmeler, molotoflu saldırılar… Devlet bunu dehşetle izledi öyle ki halk artık illellah etti.

Yetmedi Kürdistan coğrafyasında 14 şehrinde hendek barikat mücadelesiyle savaşı şehirlere taşıdı. Bu hem buralarda yaşayan vatandaşlarımıza hem de devlete pahallıya mal oldu. İşin acayip tarafı da HDP vekillerinin buna destek vermeleriydi.

Totalda binlerce insanın ölümüne ve milyarca ekonomik zarara ve yüz binlerce vatandaşlarımızın mağduriyetine neden oldu. Sonunda sıfır elde bir şey kalmadı, yalan siyaseti için işe yarayan bir cümle dışında “devlet buraları yaktı yıktı” zaten bir toplantıda biri demişti ki bu mücadelenin 10 yıl sonra önemi ortaya çıkacak, hani sözüm ona eveliyati unutulacak ve elde mezkur cümle kalacak.

Bu kadar sıkıntıdan sonra dönüp dolaştı tekrar ilk duruma geldik. İyi bir yanı Devlet Bahçe’liden bu barışçıl teklifin gelmesidir.

PKK’ye seslenerek, şu yanlışı bu yanlışı yapacağınıza silahınızı bırakıp devlete teslim olun diyor, daha ne desin?

Görünen o ki çözüm sürecinde olduğu gibi PKK’nin devlet tarafından muhatap kabul edilmesi çok zor.

Çünkü barış eylem planını sekteye uğratan Kandil oldu, dolayısıyla bir daha aynı hataya düşüp dışarıdan kurulu bu örgütün hangi sözüne inanılarak hareket edilebilir ki yapabildiğini fazlasıyla yaptı.

Bence en iyisi Devlet Bahçeli’nin bu çağrısına cevap vererek ülkemize, bölgemize huzur ve sükunetin gelmesine imkan verilebilir.

Her geçen gün HDPKK çamura batıyor. Kürtler kendi içinde birçok sivil toplum kuruluşları kurarak kendi kararlarını oluşturup, kendini ifade ediyorlar artık.

Ama insan ölümüne “artık yeter” diyorlar. Herhalde bunu fark eden sadece ben değilim.

Hayırlı huzurlu bir yaşam diliyorum. Malum bu da tuzak kurmakla, adam öldürmekle olmuyor.